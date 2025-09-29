FPV-дрон уничтожил вертолет Ми-8: военные раскрыли детали уникальной операции (видео)

Украинские военные с помощью маленького FPV-дрона смогли уничтожить российский ударный вертолет Ми-8. Его стоимость составляет более 10 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Как рассказали военные, событие произошло в районе населенного пункта Котляровка. Там операторы 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем "Степные хищники" уничтожили транспортно-боевой вертолет Ми-8 с помощью FPV-дрона.

В то же время, в батальоне беспилотных систем 59 ОШБр им. Якова Гандзюка раскрыл другие детали операции.

"Сегодня мы пополнили свою коллекцию "жирных" целей. Экипаж "Балтика" уничтожил российский ударный вертолет Ми-8 стоимостью более 10 миллионов долларов. И сделали это маленьким FPV-дроном стоимостью всего 500 долларов", - подписано видео.

Отмечается, что данная операция была проведена благодаря слаженному взаимодействию разведки, штаба и пилотов.

"А главное благодаря людям, которые поддерживают нас. Каждый ваш вклад, каждая помощь, каждое доброе слово делают такие победы реальностью", - отметили военные.