Военным разрешили оценивать дроны: кто и как может оставить отзыв

В маркетплейсе оружия DOT-Chain Defence заработал функционал рейтинговой системы. Он позволит военным оценивать заказанные дроны и оставлять отзывы об их применении в боевых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как работает маркетплейс DOT-Chain Defence

Решение Минобороны по внедрению так называемого маркетплейса оружия - DOT-Chain Defence - позволило упростить закупки и предоставить подразделениям больше самостоятельности.

"Теперь военные могут заказывать нужные БпЛА без длительных согласований и бумажных процедур - достаточно нескольких кликов в системе", - объяснили украинцам.

Отмечается, что финансовые, юридические и логистические процессы обеспечивает "Агентство оборонных закупок" Минобороны.

Благодаря этому были значительно сокращены сроки поставки (средний срок - 10 дней).

"За два месяца работы подразделения заказали почти 17 тысяч дронов на сумму примерно 600 млн гривен", - уточнили в МОУ.

Кто и как именно может теперь оценивать дроны

Недавно в DOT-Chain Defence заработал функционал рейтинговой системы, который позволяет военным:

оценивать заказанные дроны;

оставлять отзывы об их применении в боевых условиях.

"Новая опция поможет подразделениям делать более обоснованный выбор - решение будет базироваться не только на технических характеристиках, но и на реальном боевом опыте", - рассказали в министерстве.

Для того чтобы оставить отзыв и оценить дроны, необходимо быть авторизованным пользователем.

В МОУ объяснили:

каждый авторизованный пользователь может выставить оценку по 5-балльной шкале (от 1 - "неудовлетворительно" до 5 - "отлично");

в отзывах можно указывать как преимущества, так и недостатки дронов (особенности их применения в полевых условиях, удобство эксплуатации, качество сборки, устойчивость к помехам и т.д.).

Система оценивания дронов - 5-балльная (иллюстрация: mod.gov.ua)

Подчеркивается, что пока видеть оценки могут только военные. Однако в дальнейшем такая возможность появится и у производителей, ведь это поможет им:

напрямую коммуницировать с потребителями;

отвечать на комментарии бойцов.

"Рейтинговая система была добавлена по запросу военных, которые первыми участвовали в пилотном проекте. В целом это лишь первый шаг из перечня предложений, которые были получены во время выездов в бригады и опросов военных", - подытожили в Минобороны.