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В Украине создали дрон-перехватчик с "максималкой" более 450 км/ч (фото)

19:55 11.06.2026 Чт
2 мин
Как выглядит новый беспилотник?
aimg Константин Широкун
В Украине создали дрон-перехватчик с "максималкой" более 450 км/ч (фото) Фото: в Украине создали дрон-перехватчик с "максималкой" более 450 км/ч (пресс-служба компании)
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Украинская компания Yartura представила новый-дрон перехватчик с максимальной скоростью в 450 км/ч и защитой от РЭБ врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый беспилотник получил название Dancer 4.5.0. Дрон-перехватчик из этого комплекса с рабочей скоростью до 450 км/ч оснащен модулем автоматического донаведения на цель на базе искусственного интеллекта.

Беспилотник имеет максимальную высоту поражения целей до 4,8 км и дальность применения до 30 км. Комплекс оснащен системой автоматического донаведения на цель (ATTS), что позволяет повторно атаковать цель в случае неудачного первого захода.

Интересно, что комплекс способен автоматически выполнять взлет, выходить в район цели по данным систем детекции и самостоятельно выявлять потенциальные цели с помощью модуля автономного донаведения. Это уменьшает нагрузку на экипаж во время выполнения задач.

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Высокий уровень автоматизации сокращает время подготовки операторов и упрощает развертывание новых расчетов. Минимальный экипаж комплекса состоит из трех человек - пилота, наводчика и водителя-сапера.

В компании также отмечают, что благодаря LTE-управлению один оператор может одновременно контролировать работу нескольких перехватчиков.

В Украине создали дрон-перехватчик с &quot;максималкой&quot; более 450 км/ч (фото)

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как в Украине меняется система закупок дронов для ВСУ и как работает специальный маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

Кроме этого, СМИ узнали новые подробности об украинской КАБ "Выравниватель". Украина завершила разработку своей первой планирующей авиабомбы после почти полутора лет работы.

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