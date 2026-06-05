НМТ 2026: правила допуска, список разрешенных вещей и за что могут аннулировать результаты

В Украине продолжается основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ). Абитуриентам напомнили ключевые правила прохождения тестирования, а также объяснили, какие документы нужно иметь с собой и в каких случаях могут не допустить к экзамену.

Главное: Правила допуска: Допуск во временные экзаменационные центры начинается за 30 минут и закрывается за 5 минут до начала НМТ.

Допуск во временные экзаменационные центры начинается за 30 минут и закрывается за 5 минут до начала НМТ. Обязательные документы: Для участия в тесте необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность (или паспорт в "Дії"). Также рекомендуется взять сертификат НМТ, приглашение, 2-3 ручки и воду в прозрачной бутылке.

Для участия в тесте необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность (или паспорт в "Дії"). Также рекомендуется взять сертификат НМТ, приглашение, 2-3 ручки и воду в прозрачной бутылке. Строгие запреты: На рабочем месте категорически запрещены телефоны, смарт-часы, наушники, калькуляторы и шпаргалки.

На рабочем месте категорически запрещены телефоны, смарт-часы, наушники, калькуляторы и шпаргалки. Алгоритм во время тревог: В случае воздушной тревоги тест приостанавливается с сохранением ответов. Если тревога продлится более 2,5 часов, абитуриентам придется подавать заявление на дополнительную сессию.

В случае воздушной тревоги тест приостанавливается с сохранением ответов. Если тревога продлится более 2,5 часов, абитуриентам придется подавать заявление на дополнительную сессию. Обнародование результатов: Официальные результаты основной сессии появятся в персональных кабинетах до 3 июля 2026 года.

Что нужно сделать перед тестированием

Участникам рекомендуют заранее проверить адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ) и спланировать маршрут, чтобы избежать опоздания. Для тех, кто будет сдавать НМТ за рубежом, важно учесть, что время начала тестирования указывается по местному времени страны проведения экзамена.

Приглашения с указанием даты, времени и места проведения тестирования уже размещены в персональных кабинетах участников.

Какие документы нужно взять с собой

Для допуска к ТЭЦ обязательно необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или его цифровой аналог в приложении "Дія". Также рекомендуется сохранить сертификат НМТ и приглашение.

Кроме того, стоит взять:

2-3 ручки;

небольшой перекус;

прозрачную бутылку с питьевой водой;

теплую одежду, если тестирование проходит в Украине, на случай длительного пребывания в укрытии.

Если в документах есть расхождения в личных данных, необходимо иметь документы, подтверждающие изменение фамилии или других персональных данных.

Когда могут не допустить к НМТ

Допуск в экзаменационный центр начинается за 30 минут до начала тестирования и завершается за 5 минут до старта экзамена.

Абитуриентов не допустят к участию в НМТ в двух случаях:

если они опоздали;

если не предъявили документ, удостоверяющий личность.

Какие вещи запрещено брать на рабочее место

Во время тестирования категорически запрещено пользоваться:

мобильными телефонами;

смарт-часами;

наушниками;

калькуляторами;

печатными или рукописными материалами;

любыми устройствами для считывания, сохранения или воспроизведения информации.

Все такие вещи необходимо оставить в специально отведенном месте в аудитории. Нарушение правил может привести к аннулированию результатов тестирования и отстранению от дальнейшего участия в НМТ.

Что будет во время воздушной тревоги

В случае объявления воздушной тревоги выполнение теста будет автоматически остановлено, а все ответы сохранятся. После отбоя участники продолжат работу с того места, где остановились.

Если суммарная продолжительность воздушной тревоги превысит 2 часа 30 минут и завершить тестирование не удастся, поступающим могут предоставить возможность сдать НМТ во время дополнительной сессии. Для этого нужно будет подать соответствующее заявление.

Когда станут известны результаты

После завершения тестирования участники сразу увидят количество набранных тестовых баллов на экране. Официальные результаты основной сессии НМТ будут обнародованы в персональных кабинетах до 3 июля 2026 года. Для участников дополнительных сессий результаты опубликуют до 29 июля.

Также в кабинетах будет доступна информационная карточка участника НМТ и подробная карточка результатов, где можно будет проверить правильность выполненных заданий.