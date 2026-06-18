ua en ru
Чт, 18 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

НМТ во время тревог: изменят ли правила и что будет, если экзамен сорвется на дополнительной сессии

08:00 18.06.2026 Чт
3 мин
Не все экзаменационные центры расположены в укрытиях. Где самая худшая ситуация?
aimg Василина Копытко
НМТ во время тревог: изменят ли правила и что будет, если экзамен сорвется на дополнительной сессии Участники основных сессий имеют право подать заявку на дополнительную (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Несмотря на запросы поступающих, сейчас менять действующие нормы проведения НМТ в УЦОКО не планируют. Процедура переноса экзамена на дополнительную сессию тоже остается неизменной.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в УЦОКО.

Главное:

  • Изменений не будет: УЦОКО не планирует пересматривать правила проведения НМТ из-за воздушных тревог - действующий алгоритм с лимитом в 2,5 часа остается неизменным.
  • Шанс на дополнительную сессию: Если тревога во время основной сессии длится более 2,5 часов, участники имеют право подать заявление на перенос экзамена непосредственно в ВЭЦ или в течение 3 рабочих дней.
  • Повторные тревоги не помешают: В ведомстве уверяют, что имеют опыт решения форс-мажоров во время дополнительных сессий - за 4 года большой войны ни один абитуриент, который придерживался процедур, не остался без результата.
  • Ситуация с укрытиями разная: Обеспеченность пунктами в укрытиях зависит от региона - от 100% на прифронтовых и приграничных территориях (Харьковска, Запорожская, Сумская области и т.д.) до 10-20% в Киеве и на Волыни.

Основной алгоритм действий

Сейчас действуют следующие правила:

  • Если тревога до 2,5 часов (суммарно): участники должны вернуться во временный экзаменационный центр (ВЭЦ) и продолжить тестирование.

  • Если тревога более 2,5 часов: ответственный за ВЭЦ согласовывает с РЦОКО целесообразность продолжения экзамена. Если тестирование прекращают, участник имеет право подать заявление на участие в дополнительной сессии.

"Пока эту норму менять не планируется", - сообщили в УЦОКО.

Читайте также: НМТ во время войны: в МОН рассказали, сделают ли экзамен проще

Как зарегистрироваться на дополнительную сессию

Если тестирование было досрочно завершено из-за длительной тревоги, абитуриенту необходимо действовать по следующему алгоритму:

  • Подать заявление: Это можно сделать сразу в ВЭЦ до момента выхода из пункта тестирования, обратившись к ответственному за ВЭЦ.
  • Альтернативный срок: Если вы не успели подать заявление на месте, это можно сделать в течение трех рабочих дней со дня проведения основной сессии.
  • Куда обращаться: Заявление следует подавать в тот РЦОКО, на территории обслуживания которого вы должны были проходить тестирование.

Все образцы заявлений и разъяснения по процедуре обязаны предоставлять работники ВЭЦ непосредственно в пункте тестирования.

Дополнительные сессии и безопасность: что делать, если тревога повторится

Если тревоги срывают тестирование во время основной сессии, то участники могут зарегистрироваться для пересдачи на дополнительную. Однако это не означает, что ситуация с тревогами не повторится.

"Опыт организации образовательных оценок в течение 4-х лет полномасштабного вторжения доказывает: не было ни одной ситуации, которая осталась бы не решенной. Все без исключения участники и участницы, которые появились на тестирование и придерживались процедур, прошли НМТ в основную или дополнительную сессии и получили свои результаты", - говорят в ведомстве.

Дополнительные сессии по возможности будут проходить в укрытиях, однако все зависит от регионов:

ВЭЦ в укрытиях:

  • Полная защита (100%): Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская области.
  • Высокий уровень (90%): Николаевская, Черкасская, Черниговская области.
  • Средний уровень: Киевская область (70%), Ровенская (около 50%), Одесская и Львовская (около 30%).
  • Минимальный уровень: Киев, Кировоградская область (около 20%) и Волынь (10%).

Возможность проведения экзамена в укрытии напрямую зависит от материальной базы образовательного учреждения, поэтому УЦОКО и местные власти работают над этим индивидуально для каждого региона.

Напомним, что 8 июня в Одессе из-за воздушных тревог тестирование по НМТ продолжалось почти 13 часов. Участники находились в укрытии без надлежащих условий и не имели возможности связаться с родителями. Это вызвало волну возмущения в обществе.

Позже стало известно, что из 1349 абитуриентов, которые сдавали НМТ в Одесской области в тот день, 105 человек подали заявления на участие в дополнительной сессии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Воздушная тревога НМТ Образование в Украине
Новости
Москва с самого утра под ударом дронов: горит НПЗ, в городе столбы дыма
Москва с самого утра под ударом дронов: горит НПЗ, в городе столбы дыма
Аналитика
Чемодан без ручек: как Крым превращают в "остров" и почувствует ли РФ это на фронте
Дмитрий Левицкий, Ульяна Безпалько Чемодан без ручек: как Крым превращают в "остров" и почувствует ли РФ это на фронте