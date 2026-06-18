НМТ во время тревог: изменят ли правила и что будет, если экзамен сорвется на дополнительной сессии

Несмотря на запросы поступающих, сейчас менять действующие нормы проведения НМТ в УЦОКО не планируют. Процедура переноса экзамена на дополнительную сессию тоже остается неизменной.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в УЦОКО.

Главное: Изменений не будет: УЦОКО не планирует пересматривать правила проведения НМТ из-за воздушных тревог - действующий алгоритм с лимитом в 2,5 часа остается неизменным.

УЦОКО не планирует пересматривать правила проведения НМТ из-за воздушных тревог - действующий алгоритм с лимитом в 2,5 часа остается неизменным. Шанс на дополнительную сессию: Если тревога во время основной сессии длится более 2,5 часов, участники имеют право подать заявление на перенос экзамена непосредственно в ВЭЦ или в течение 3 рабочих дней.

Если тревога во время основной сессии длится более 2,5 часов, участники имеют право подать заявление на перенос экзамена непосредственно в ВЭЦ или в течение 3 рабочих дней. Повторные тревоги не помешают: В ведомстве уверяют, что имеют опыт решения форс-мажоров во время дополнительных сессий - за 4 года большой войны ни один абитуриент, который придерживался процедур, не остался без результата.

В ведомстве уверяют, что имеют опыт решения форс-мажоров во время дополнительных сессий - за 4 года большой войны ни один абитуриент, который придерживался процедур, не остался без результата. Ситуация с укрытиями разная: Обеспеченность пунктами в укрытиях зависит от региона - от 100% на прифронтовых и приграничных территориях (Харьковска, Запорожская, Сумская области и т.д.) до 10-20% в Киеве и на Волыни.

Основной алгоритм действий

Сейчас действуют следующие правила:

Если тревога до 2,5 часов (суммарно): участники должны вернуться во временный экзаменационный центр (ВЭЦ) и продолжить тестирование.

Если тревога более 2,5 часов: ответственный за ВЭЦ согласовывает с РЦОКО целесообразность продолжения экзамена. Если тестирование прекращают, участник имеет право подать заявление на участие в дополнительной сессии.

"Пока эту норму менять не планируется", - сообщили в УЦОКО.

Как зарегистрироваться на дополнительную сессию

Если тестирование было досрочно завершено из-за длительной тревоги, абитуриенту необходимо действовать по следующему алгоритму:

Подать заявление: Это можно сделать сразу в ВЭЦ до момента выхода из пункта тестирования, обратившись к ответственному за ВЭЦ.

Это можно сделать сразу в ВЭЦ до момента выхода из пункта тестирования, обратившись к ответственному за ВЭЦ. Альтернативный срок: Если вы не успели подать заявление на месте, это можно сделать в течение трех рабочих дней со дня проведения основной сессии.

Если вы не успели подать заявление на месте, это можно сделать в течение со дня проведения основной сессии. Куда обращаться: Заявление следует подавать в тот РЦОКО, на территории обслуживания которого вы должны были проходить тестирование.

Все образцы заявлений и разъяснения по процедуре обязаны предоставлять работники ВЭЦ непосредственно в пункте тестирования.

Дополнительные сессии и безопасность: что делать, если тревога повторится

Если тревоги срывают тестирование во время основной сессии, то участники могут зарегистрироваться для пересдачи на дополнительную. Однако это не означает, что ситуация с тревогами не повторится.

"Опыт организации образовательных оценок в течение 4-х лет полномасштабного вторжения доказывает: не было ни одной ситуации, которая осталась бы не решенной. Все без исключения участники и участницы, которые появились на тестирование и придерживались процедур, прошли НМТ в основную или дополнительную сессии и получили свои результаты", - говорят в ведомстве.

Дополнительные сессии по возможности будут проходить в укрытиях, однако все зависит от регионов:

ВЭЦ в укрытиях:

Полная защита (100%): Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская области.

Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская области. Высокий уровень (90%): Николаевская, Черкасская, Черниговская области.

Николаевская, Черкасская, Черниговская области. Средний уровень: Киевская область (70%), Ровенская (около 50%), Одесская и Львовская (около 30%).

Киевская область (70%), Ровенская (около 50%), Одесская и Львовская (около 30%). Минимальный уровень: Киев, Кировоградская область (около 20%) и Волынь (10%).

Возможность проведения экзамена в укрытии напрямую зависит от материальной базы образовательного учреждения, поэтому УЦОКО и местные власти работают над этим индивидуально для каждого региона.