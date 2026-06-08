Баллы на экране и калькулятор поступления: когда абитуриенты получат официальные результаты НМТ
Участники национального мультипредметного теста (НМТ) смогут узнать свои официальные результаты уже в начале июля. В то же время предварительные баллы абитуриенты видят сразу после завершения тестирования.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
- Календарь результатов: Предварительные тестовые баллы абитуриенты увидят на экране сразу после экзамена. Официальные результаты основной сессии появятся в кабинетах до 3 июля 2026 года, дополнительной - до 29 июля.
- Минимальный порог: Для поступления необходимо набрать не менее 15% от максимума по каждому предмету.
- Шкала 100-200: Официальные тестовые баллы переводятся в конкурсные по утвержденным таблицам МОН.
- Для обучения за рубежом: Поступающие в иностранные вузы могут бесплатно заказать официальную бумажную выписку с мокрой печатью УЦОКО.
Когда обнародуют результаты НМТ
В УЦОКО сообщили, что официальные результаты основных сессий НМТ-2026 будут размещены в персональных кабинетах участников до 3 июля.
Для тех, кто будет сдавать тест во время дополнительных сессий, результаты обнародуют до 29 июля.
Также в персональных кабинетах будет доступна информационная карточка участника НМТ, которая необходима для поступления в украинские высшие учебные заведения.
Какие баллы участники видят сразу после теста
После завершения НМТ абитуриенты могут сразу ознакомиться со своими предварительными результатами. В частности, они видят количество набранных тестовых баллов по каждому предмету и могут оценить свои шансы на поступление.
Для конкурсного отбора в университеты используются результаты, переведенные в шкалу от 100 до 200 баллов.
Чтобы получить конкурсный результат по предмету, необходимо преодолеть минимальный порог. Он составляет не менее 15% от максимально возможного количества тестовых баллов, а для украинского языка и истории Украины - 15% плюс один дополнительный тестовый балл.
Таблицы перевода тестовых баллов в шкалу 100-200 Министерство образования и науки утвердило заранее.
Таблица перевода тестовых баллов (инфографика: УЦОКО)
Как рассчитать шансы на поступление
В УЦОКО советуют абитуриентам воспользоваться калькулятором конкурсного балла НМТ-2026. С его помощью можно ввести полученные результаты по предметам и рассчитать конкурсный балл для различных специальностей.
Во время вступительной кампании также будут учитываться весовые коэффициенты для каждого предмета в зависимости от выбранного направления подготовки.
Что делать тем, кто поступает за границу
Абитуриенты, которые планируют поступать в иностранные учебные заведения, могут заказать официальную выписку с результатами НМТ.
Такой документ подписывается директором УЦОКО и заверяется печатью учреждения. Заказать его можно через специальный сервис на сайте центра.
Изготовление справки является бесплатным. Документ оформляют в течение пяти рабочих дней. Оригинал могут отправить по почте в пределах Украины или выдать лично в Киеве.
Ранее РБК-Украина рассказывало о правилах прохождения НМТ-2026. Абитуриентам напомнили, какие документы нужно взять на тестирование, когда могут не допустить к экзамену и какие вещи запрещено иметь на рабочем месте. Также УЦОКО объяснил, как действовать во время воздушной тревоги, когда будут обнародованы результаты.
Мы писали, при каких условиях украинцы могут сдать НМТ во время дополнительной сессии.