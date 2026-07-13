ua en ru
Пн, 13 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Участники дополнительных сессий НМТ получили приглашение на тестирование: как скачать

10:49 13.07.2026 Пн
2 мин
В УЦОКО напомнили важное правило для участников дополнительных сессий НМТ
aimg Татьяна Веремеева
Участники дополнительных сессий НМТ получили приглашение на тестирование: как скачать Фото: НМТ в Украине (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Участники дополнительных сессий национального мультипредметного теста (НМТ) уже могут просмотреть и загрузить приглашения на тестирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Где найти приглашение

Приглашения уже доступны в персональных кабинетах участников НМТ.

Из документа можно узнать:

  • дату проведения тестирования;
  • время начала НМТ;
  • адрес временного экзаменационного центра (ВЭЦ), где будет проходить тест.

В УЦОКО подчеркнули, что информация о месте проведения тестирования является конфиденциальной. Ее просят не распространять и не разглашать личные данные по соображениям безопасности.

Читайте также: Почти 15% не сдали НМТ: в УЦОКО назвали ключевые факторы провала

Что нужно учесть в день тестирования

Для участников, которые будут сдавать НМТ в Украине, время в приглашении указано по киевскому времени. Для тех, кто будет проходить тест за границей, указано местное время страны, где пройдет тестирование.

Также в УЦОКО советуют заранее спланировать маршрут в экзаменационный центр и время выезда. Участников предупреждают, что в случае опоздания их не допустят к сдаче НМТ.

Отметим, участников НМТ-2026 перестанут допускать во временные экзаменационные центры за пять минут до начала тестирования.

РБК-Украина ранее рассказывало что участников НМТ не допустят к тестированию, если у них нет документа, удостоверяющего личность. Кроме того, во время НМТ запрещено использовать телефоны, смартчасы и другие гаджеты. Это приведет к аннулированию результатов.

Также мы писали, что участники НМТ-2026 видят предварительные тестовые баллы сразу после завершения экзамена, а официальные результаты дополнительной сессии появятся в персональных кабинетах до 29 июля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УЦОКО Вступительная кампания НМТ Образование в Украине
Новости
Линдси Грэм умер после возвращения из Украины: названа возможная причина
Линдси Грэм умер после возвращения из Украины: названа возможная причина
Аналитика
Зима близко? Зачем Зеленский сейчас меняет премьера и какие еще будут перестановки
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Зима близко? Зачем Зеленский сейчас меняет премьера и какие еще будут перестановки