Участники дополнительных сессий НМТ получили приглашение на тестирование: как скачать

Участники дополнительных сессий национального мультипредметного теста (НМТ) уже могут просмотреть и загрузить приглашения на тестирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Где найти приглашение

Приглашения уже доступны в персональных кабинетах участников НМТ.

Из документа можно узнать:

дату проведения тестирования;

проведения тестирования; время начала НМТ;

начала НМТ; адрес временного экзаменационного центра (ВЭЦ), где будет проходить тест.

В УЦОКО подчеркнули, что информация о месте проведения тестирования является конфиденциальной. Ее просят не распространять и не разглашать личные данные по соображениям безопасности.

Что нужно учесть в день тестирования

Для участников, которые будут сдавать НМТ в Украине, время в приглашении указано по киевскому времени. Для тех, кто будет проходить тест за границей, указано местное время страны, где пройдет тестирование.

Также в УЦОКО советуют заранее спланировать маршрут в экзаменационный центр и время выезда. Участников предупреждают, что в случае опоздания их не допустят к сдаче НМТ.

Отметим, участников НМТ-2026 перестанут допускать во временные экзаменационные центры за пять минут до начала тестирования.