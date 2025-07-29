ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине расширят программу 18-24: хотят замотивировать больше бойцов

Вторник 29 июля 2025 20:40
UA EN RU
В Украине расширят программу 18-24: хотят замотивировать больше бойцов Фото: президент Владимир Зеленский (t me V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

Программа "Контракт 18-24" снова будет расширена. В Украине хотят привлечь людей для работы с дронами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, премьер-министр Украины Юлия Свириденко доложила ему о ряде проектных решений, касающихся финансирования и оборонных программ.

Речь идет, в частности, об изменениях в государственный бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты украинским воинам и семьям погибших защитников. Зеленский уточнил, что были определенные детали, которые требуют законодательного урегулирования, и выразил надежду, что Верховная Рада поддержит соответствующие решения.

Также президент сообщил, что правительство уже подготовило расширение программы контрактов для возрастной категории 18-24 года. По его словам, программа должна привлечь мотивированных людей для работы с дронами. Представить ее должен Свириденко.

Контракт 18-24" в Украине

Напомним, в феврале Зеленский объявил о разработке Минобороны специального контракта для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Как сообщили в Минобороны, в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен.

Позже Минобороны стало известно о расширении программы - было увеличено количество вакансий, по которым молодые люди могут заключать военный контракт.

Ранее РБК-Украина писало, как подать заявление на участие в программе "Контракт 18-24", какие документы нужны для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и какие этапы необходимо пройти для заключения контракта с ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине Война в Украине
Новости
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку