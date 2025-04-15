"Контракт 18-24". В ВСУ расширили перечень вакансий: список

Программа "Контракт 18-24" снова была расширена. Минобороны увеличило количество вакансий, по которым можно подписать военный контракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Расширяем возможности для граждан, которые хотят добровольно присоединиться к защите Украины. Мы увеличили перечень должностей, которые доступны для добровольцев. Это позволяет каждому, кто готов присоединиться к войску, выбрать направление, где его навыки и умения будут наиболее эффективны", - рассказал глава Миноброны Рустем Умеров.

Количество доступных должностей увеличено вдвое - с 9 до 18.

Новые позиции:

старший стрелок-номер обслуги;

пулеметчик;

пулеметчик-разведчик;

старший наводчик;

разведчик-наводчик;

разведчик-номер обслуги;

разведчик-радиотелефонист;

разведчик-оператор;

старший разведчик-стрелок-снайпер.

Они дополняют перечень, появившийся ранее в рамках проекта:

стрелок;

старший стрелок;

стрелок-снайпер;

стрелок-санитар;

помощник гранатометчика;

гранатометчик;

старший гранатометчик;

разведчик;

старший разведчик.

Стоит напомнить, что сейчас в проекте "Контракт 18-24" принимают участие 16 бригад Вооруженных сил Украины.

Контракт 18-24"

Президент Владимир Зеленский анонсировал разработку специального контракта для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, подчеркнув, что это не мобилизация, а добровольное контрактное предложение.

По данным Минобороны, в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - в течение года службы.