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"Контракт 18-24". В ВСУ расширили перечень вакансий: список

Вторник 15 апреля 2025 10:34
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"Контракт 18-24". В ВСУ расширили перечень вакансий: список Иллюстративное фото: в ВСУ расширили перечень вакансий "Контракта 18--24" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Программа "Контракт 18-24" снова была расширена. Минобороны увеличило количество вакансий, по которым можно подписать военный контракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Расширяем возможности для граждан, которые хотят добровольно присоединиться к защите Украины. Мы увеличили перечень должностей, которые доступны для добровольцев. Это позволяет каждому, кто готов присоединиться к войску, выбрать направление, где его навыки и умения будут наиболее эффективны", - рассказал глава Миноброны Рустем Умеров.

Количество доступных должностей увеличено вдвое - с 9 до 18.

Новые позиции:

  • старший стрелок-номер обслуги;
  • пулеметчик;
  • пулеметчик-разведчик;
  • старший наводчик;
  • разведчик-наводчик;
  • разведчик-номер обслуги;
  • разведчик-радиотелефонист;
  • разведчик-оператор;
  • старший разведчик-стрелок-снайпер.

Они дополняют перечень, появившийся ранее в рамках проекта:

  • стрелок;
  • старший стрелок;
  • стрелок-снайпер;
  • стрелок-санитар;
  • помощник гранатометчика;
  • гранатометчик;
  • старший гранатометчик;
  • разведчик;
  • старший разведчик.

Стоит напомнить, что сейчас в проекте "Контракт 18-24" принимают участие 16 бригад Вооруженных сил Украины.

Контракт 18-24"

Президент Владимир Зеленский анонсировал разработку специального контракта для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, подчеркнув, что это не мобилизация, а добровольное контрактное предложение.

По данным Минобороны, в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - в течение года службы.

Недавно программой "контракт 18-24" воспользовалась первая девушка. Известно, что доброволица стала военнослужащей 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

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