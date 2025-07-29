В Україні розширять програму 18-24: хочуть замотивувати більше бійців
Програма "Контракт 18-24" знову буде розширена. В Україні хочуть залучити людей для роботи з дронами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
За його словами, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла йому про низку проектних рішень, які стосуються фінансування та оборонних програм.
Йдеться, зокрема, про зміни до державного бюджету, аби гарантувати всі необхідні виплати українським воїнам та родинам загиблих захисників. Зеленський уточнив, що були певні деталі, які потребують законодавчого врегулювання, і висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає відповідні рішення.
Також президент повідомив, що уряд уже підготував розширення програми контрактів для вікової категорії 18-24 роки. За його словами, програма має залучити мотивованих людей для роботи з дронами. Представити її має Свириденко.
Контракт 18-24" в Україні
Нагадаємо, у лютому Зеленський оголосив про розробку Міноборони спеціального контракту для громадян віком від 18 до 24 років. Як повідомили у Міноборони, в рамках проекту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень.
Пізніше Міноборони стало відомо про розширення програми - було збільшено кількість вакансій, за якими молоді люди можуть укладати військовий контракт.
Раніше РБК-Україна писало, як подати заяву на участь у програмі "Контракт 18-24", які документи потрібні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та які етапи необхідно пройти для укладення контракту зі ЗСУ.
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