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Как взять дешевый кредит на жилье по программе еОселя: пояснение банка

Украина, Четверг 26 июня 2025 14:20
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Как взять дешевый кредит на жилье по программе еОселя: пояснение банка Фото: кредит на жилье можно взять за счет бюджетных средств (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине действует программа удешевления кредитов банков на жилье за счет государственных средств. Она является доступной для молодых специалистов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Екатерина Лычана, начальник управления по работе с партнерами Глобус Банка.

По ее словам, учителя, ученые, медработники могут получить заем сроком до 20 лет по ставке 3% на первые 10 лет погашения и 6% - на следующие 10 лет. Первый взнос составляет от 20% стоимости жилья, а для заемщиков в возрасте до 25 лет - от 10%.

Одним из условий предоставления кредита является платежеспособность заемщика, а также насущная потребность в собственном жилье (или его отсутствие или недостаточная площадь проживания - менее 52,5 кв м + 21 кв м на каждого следующего члена семьи).

Размер кредита

Банкир обратила внимание на то, что сумма кредита зависит от количества членов семьи и размера доходов заемщика и его семьи.

Согласно правилам государственной ипотечной программы кредит предоставляется, если один из членов семьи - заемщик - имеет право на участие в программе, но для определения платежеспособности заемщика банк может принять во внимание совокупный доход всей семьи.

Сейчас по программе еОселя средняя сумма кредита составляет 1,65 млн гривен, при такой сумме кредита максимальный платеж в первый месяц будет 11 тысяч гривен - это частичное погашение кредита и оплата начисленных процентов, и с каждым месяцем платеж будет уменьшаться.

"По нашим расчетам, если совокупный месячный доход семьи из 2-х человек составляет от 40 тыс. гривен и такая семья готова внести минимальный первый взнос в размере от 20%, то аккредитованные в еОсели банки не откажут в кредите, а предоставленная сумма будет достаточной, чтобы приобрести дом по цене от 2,1 млн гривен", - объясняет эксперт.

По ее словам, аккредитованные банки в зависимости от обстоятельств чаще всего готовы предоставить кредиты на сумму до 2 млн гривен, что вместе с первым взносом (условно 20%), что соответствует рыночной стоимости квартиры в новостройке площадью от 40 до 50 кв. м.

"Согласно программе еОселя общая площадь квартиры, на которую можно получить кредит, составляет не более 52,5 кв м общей площади и дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи. Но, если у семьи молодого учителя или врача есть весомые сбережения и есть желание приобрести квартиру для будущей большой семьи, то это можно осуществить через больший первоначальный взнос", - рассказала специалист.

Алгоритм участия в государственной программе еОселя

Подача заявки на участие в программе через портал "Дія". Необходимо указать возраст, семейный статус заемщика, название учреждения, где он/она работает, уровень дохода, наличие поручителей и их доход, сумму первого взноса.

Одобрение участия. Если заявка оформлена правильно и соответствует условиям программы, то вскоре гражданин получает уведомление о ее одобрении.

Буквально сразу после одобрения заявки потенциальный заемщик получает сообщение с предложениями от аккредитованных банков о готовности предоставить кредит и указанием его суммы.

"Банки очень оперативно принимают такое решение. Согласование или отказ по каждому банку появляются в "Дії" заявителя. Но в "Дії" - это предварительное одобрение, для окончательного решения необходимо найти недвижимость, которую планируется приобрести, и обратиться в банк с полным пакетом документов", - сказала Лычана.

Выбор объекта и банка. В течение 30 дней после одобрения заявки заемщик должен выбрать банк и жилой объект для приобретения.

Для недвижимости на вторичном рынке существуют ограничения по вводу дома в эксплуатацию - это 3 или 10 лет в зависимости от категорий заемщика и территориального размещения недвижимости, которая покупается.

Напомним, по данным НБУ, в Украине фактически отсутствует рыночная ипотека. Около 95% кредитов на жилье выдается по программе еОселя.

По данным НБУ, ситуация на рынке жилья ухудшилась в последнее время. Военные риски и неопределенность сдерживают покупателей.

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Кредиты Банки Жилье
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