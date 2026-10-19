Почему украинцы боятся брать ипотеку и как меняется спрос на "єОселю" в 2026 году

Высокая стоимость кредитов, нестабильные доходы и военные риски удерживают украинцев от покупки недвижимости. В то же время большинство потенциальных заемщиков готовы рассматривать ипотеку со ставкой до 5% годовых, а интерес к государственной программе "єОселя" продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Какую ипотеку готовы рассматривать украинцы

Для 90% потенциальных заемщиков приемлема годовая процентная ставка не выше 5%. В частности, 45% опрошенных готовы рассматривать кредит со ставкой до 2% годовых, а еще 45% - в пределах 3-5%.

В то же время более низкая ставка - не единственное условие, которое могло бы побудить украинцев оформить кредит на жилье. Чаще респонденты называли следующие факторы:

39% - рост дохода или стабильную работу;

- рост дохода или стабильную работу; 38% - более низкую процентную ставку;

- более низкую процентную ставку; 36% - надежную государственную или социальную программу с гарантиями;

- надежную государственную или социальную программу с гарантиями; по 27% - улучшение экономической ситуации в стране и стабилизацию ситуации с безопасностью;

- улучшение экономической ситуации в стране и стабилизацию ситуации с безопасностью; 24% - снижение цен на недвижимость;

- снижение цен на недвижимость; 12% - изменения в личной жизни.

Когда респондентов спросили, что именно стало решающим фактором для покупки жилья в кредит или рассрочку, ответы распределились несколько иначе. На первом месте осталась финансовая стабильность - рост дохода или стабильную работу назвали 29% опрошенных.

Еще 17% определяющим фактором считают более низкую ставку, 15% - надежную государственную или социальную программу с гарантиями, 12% - улучшение экономической ситуации, а 9% - более стабильную ситуацию с безопасностью. Для 7% решающими могли бы стать изменения в личной жизни, а для 5% - снижение цен на недвижимость.

Для сравнения, в III квартале 2025 года более низкие цены на жилье как решающий фактор называли 19% респондентов.

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Почему украинцы не хотят брать кредит на жилье

Среди тех, кто не рассматривает покупку недвижимости в кредит или рассрочку, наиболее распространенной причиной является нежелание брать на себя долговые обязательства. Такой вариант выбрали 48% опрошенных.

Еще 45% не хотят платить проценты по кредиту, а 33% сдерживают нестабильную экономическую ситуацию и военные риски. В то же время, 28% считают нынешние условия кредитования слишком невыгодными.

Другие причины также связаны с финансовыми возможностями и доверием к кредитованию:

23% хотят самостоятельно накопить необходимую сумму;

хотят самостоятельно накопить необходимую сумму; 22% не доверяют банкам или кредитным учреждениям;

не доверяют банкам или кредитным учреждениям; 21% не имеют стабильного дохода для своевременного погашения кредита или рассрочки;

не имеют стабильного дохода для своевременного погашения кредита или рассрочки; 8% имеют отрицательный опыт кредитования.

В целом, возможность приобрести жилье с помощью кредита или рассрочки в III квартале 2026 года рассматривали 37% опрошенных. Годом ранее этот показатель составил 38%.

При этом 21% респондентов планируют покупать недвижимость без кредита, 17% пока не планируют покупку, 18% еще не определились, а 7% ответили, что им сложно сказать.

Как меняется интерес к "єОселя"

Государственная программа остается одним из вариантов финансирования покупки жилья, о котором знает все большее количество потенциальных покупателей.

В III квартале 2026 года о "єОселя" знали 80% опрошенных, тогда как в IV квартале 2024 года - 69%. В то же время, воспользовались программой только 4% респондентов.

Доля тех, кто еще не оформлял кредит по программе, но планирует это сделать, выросла с 36% в 2024 году до 47% в III квартале 2026 года. Намерение воспользоваться "єОселя" выразили 16% всех опрошенных потенциальных покупателей жилья.

Еще 8% рассматривают другие кредитные программы, а 13% - приобретение недвижимости в рассрочку.

В то же время удовлетворенность условиями "єОселя" среди пользователей снизилась. В IV квартале 2024 года положительно их оценивали 70% опрошенных, в III квартале 2025 года - 52% , а в III квартале 2026 года - 50%.

Среди преимуществ кредитования респонденты чаще всего называли возможность быстрее получить жилье - 54%. Для 44% важна возможность воспользоваться льготными государственными программами.

Еще по 43% опрошенных отметили фиксированные ежемесячные платежи, облегчающие планирование бюджета, возможность зафиксировать платежи в гривне и избежать валютного риска. Постепенную оплату без значительных одноразовых затрат преимуществом считают 37%, а потенциально выгодные условия - 29% .

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Война и цены остаются препятствиями для покупки недвижимости

Если рассматривать не только кредитование, но и покупку жилья в целом, чаще всего украинцы называют препятствием войну и связанные с ней риски. Этот фактор выбрали 56% респондентов.

Почти так же часто упоминали высокие цены на недвижимость - 53%. Еще 42% назвали экономическую неопределенность, 35% - недостаточный доход или отсутствие сбережений, а 32% - высокие ставки по кредитам.

Нестабильность на рынке труда и риск потерять работу сдерживают 29% опрошенных. Отсутствие доступных кредитных программ или сложные условия ипотеки назвали 21%, а большую гибкость аренды - 18%. Еще 10% отметили, что у них уже есть собственное жилье, поэтому покупка для них пока не актуальна.

Отдельно респондентов спросили о влиянии российских атак на их планы приобрести недвижимость. В общей сложности 78% ответили, что обстрелы так или иначе влияют на их решения: для 51% это влияние существенно, а для 27% - частичное. В то же время 15% заявили, что атаки не влияют на их планы, еще 7% затруднились с ответом.

Руководитель по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук отметила, что потенциальных покупателей больше мотивирует финансовая стабильность, чем снижение стоимости жилья.

По ее словам, спрос на кредитные программы зависит не только от условий ипотеки, но и от того, насколько уверен человек чувствует себя в собственном финансовом положении и готов ли брать на себя долгосрочные обязательства.

Исследование провела Factum Group для OLX Недвижимость в августе 2026 года методом онлайн-опроса.