Объем ипотеки в Украине достиг 50 млрд гривен: 93% новых кредитов приходится на "еОсели"

Несмотря на военные риски и экономическую неопределенность, объемы ипотеки в Украине растут, достигнув 50 млрд. гривен. Однако развитие этого рынка почти полностью зависит от государственной поддержки, ведь 93% новых кредитов приходится на "еОселю".

Что происходит с кредитованием жилья и сдерживающего его, – в материале РБК-Украина .

Главное:

Масштаб рынка: общий объем ипотеки достиг 50 млрд грн, однако кредиты имеют только 42 тыс. семей.

общий объем ипотеки достиг 50 млрд грн, однако кредиты имеют только 42 тыс. семей. Рост первички: количество ссуд под залог имущественных прав на недострои возросло на 146%, обеспечивая девелоперам около 884 млн грн ежемесячно.

количество ссуд под залог имущественных прав на недострои возросло на 146%, обеспечивая девелоперам около 884 млн грн ежемесячно. Зависимость от государства: на программу "еОселя" приходится 93% всех новых кредитов, а выдачи за 2026 год выросли до 8,4 млрд грн.

на программу "еОселя" приходится 93% всех новых кредитов, а выдачи за 2026 год выросли до 8,4 млрд грн. Перспективы: в 2026-2027 годах ожидается новая программа с Всемирным банком на $390 млн.

Масштаб рынка ипотеки

Как отметила первая заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева во время аналитической панели "Аналитика рынка строительства и недвижимости I полугодия 2026 года", организованной Конфедерацией строителей Украины, по состоянию на 1 июня 2026 года общий объем ипотеки в Украине составил 50 млрд грн.

Впрочем, кредит на жилье сейчас имеют около 42 тыс. украинских семей, что составляет лишь 0,4% от общего количества домохозяйств.

По мнению эксперта, ключевой тенденцией в 2026 году стал рост количества ссуд на недострои. Банки выдали на 616 больше кредитов под залог имущественных прав на квартиры в возводимых домах, чем в 2025 году. Их количество возросло на 146%, а доля в общей структуре ипотечных выдач выросла с 17% до 27%.

Также за 5 месяцев 2026 года банки выдали на 279 кредитов больше на приобретение готового жилья у застройщиков, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как объясняет Дмитриева, благодаря этому девелоперы получают около 884 млн. грн. ежемесячно, что становится важным источником финансирования нового строительства.

Зависимость от "еОсели"

Как указывает банкирша, главной движущей силой роста ипотечного кредитования остается "еОселя". Ведь 93% всех новых ипотечных кредитов выдается именно по этой программе.

Как и общий рынок ипотеки, кредитование по "еОсели" в первом полугодии 2026 года также демонстрирует рост: было выдано 8,4 млрд грн против 5,5 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, расширяются условия доступа к программе для отдельных категорий: благодаря компенсации части первого взноса и платежей в первый год доля ВПЛ среди участников выросла до 20%. Мобилизированные, получившие возможность оформлять ипотеку под 3% годовых, составляют около 7% заемщиков.

Также важным изменением стало увеличение предельной площади жилья для семьи из двух человек – с 52,5 до 73,5 кв. м., поскольку такие семьи составляют самую большую категорию заемщиков по программе.

Что тормозит ипотеку и какая альтернатива

Для выхода ипотеки за пределы государственных программ и дальнейшего развития, отмечает Дмитриева, существуют несколько барьеров:

слабая защита прав кредиторов;

мораторий на взыскание залогов по кредитам, оформленным до начала полномасштабной войны;

усиленные требования НБУ к капиталу банков вместе с 50-процентным налогом на их прибыль.

Новым толчком для рынка в 2026-2027 годах должна стать совместная программа "Укрфинжилья" и Всемирного банка на $390 млн. Она предусматривает компенсацию до 20% суммы кредита и возмещения процентов в течение 4 лет, ориентируясь преимущественно на вторичный рынок. За 3 года по этой модели планируется выдать до 30 тыс. новых кредитов.

"Новая компенсационная модель может сделать ипотеку более доступной для более широкого круга граждан... В то же время долгосрочные перспективы ипотеки будут зависеть не только от государственных программ, но и от требований к банковскому капиталу и реального усиления защиты прав кредиторов", – резюмирует Елена Дмитриева.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что для массовой помощи украинцам с жильем необходимо выдавать около 100 тысяч ипотечных кредитов в год.