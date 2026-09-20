Сколько нужно денег, чтобы купить квартиру по "єОселі": первые взносы в разных городах

По программе "єОселя" самым большим барьером для покупки жилья остается не ежемесячный платеж, а первый взнос. Для самой дешевой однокомнатной квартиры в разных городах Украины нужно накопить от 165 тыс. до 636 тыс. грн.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Где нужен самый большой взнос

Медианный первый взнос на самую дешевую однокомнатную квартиру по программе "єОселя" колеблется от 165 тыс. грн в Запорожье до 636 тыс. грн во Львове.

Самые высокие суммы первого взноса зафиксированы в западных городах и Виннице.

Сумма первого взноса:

Львов - 636 тыс. грн

Ужгород - 633 тыс. грн

Винница - 602 тыс. грн

Ровно - 520 тыс. грн

Тернополь - 467 тыс. грн

Для сравнения, медианная стоимость самой дешевой квартиры, подпадающей под критерии "єОселя", во Львове составляет 3,2 млн грн, в Ужгороде - также 3,2 млн грн, а в Виннице - 3 млн грн.

Киев: почти 400 тысяч на старте

В столице для покупки дешевой однокомнатной квартиры нужно иметь 386 тыс. грн первого взноса. Медианная цена такого жилья составляет 1,9 млн. грн.

По расчетам ЛУН и Work.ua, ежемесячный платеж в Киеве составляет около 12 тыс. грн, что составляет примерно 32% средней зарплаты.

Стоимость квартир и сумма первого взноса в разных городах по программе "єОселя" (скриншот)

Где самый низкий порог входа

Меньше всего средств нужно накопить в прифронтовых городах, где стоимость жилья остается самой низкой.

Сумма первого взноса:

Запорожье - 165 тыс. грн

Николаев - 182 тыс. грн

Суммы - 216 тыс. грн

Харьков - 230 тыс. грн

Чернигов - 285 тыс. грн

В Запорожье медианная цена квартиры составляет 825 тыс. грн, а ежемесячный платеж по "єОселі" - около 5,1 тыс. грн.

Сколько придется откладывать

ЛУН также подсчитал, сколько времени нужно накапливать на первый взнос, если откладывать всю среднюю зарплату. Картина существенно отличается между городами.

Время на первый взнос:

Винница - 1 год 10 месяцев

Львов - 1 год 8 месяцев

Ровно - 1 год 7 месяцев

Киев – 1 месяц

Харьков - 9 месяцев

Запорожье - 7 месяцев

В то же время в Херсоне, Черновцах, Донецкой и Луганской областях расчеты не проводились из-за недостаточного количества предложений на рынке или отсутствия релевантных данных.