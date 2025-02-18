Украине нужны надежные гарантии безопасности в рамках мирного соглашения, - глава МИД Канады

"Мы очень хорошо знаем, что у президента Путина нет красных линий и что после Украины это, безусловно, может быть атака на территорию НАТО", - сказала Жоли.

Она добавила, что Киев должен быть за столом переговоров.

Министр отметила, что для Канады, США и Европы важно предоставить Украине гарантии безопасности.

"Мы бы не хотели оказаться в ситуации, когда по сути есть прекращение огня, есть непродолжительный мир, а российские войска покидают украинскую территорию, реорганизуются и снова вторгаются в Украину. Мы оказались бы в еще более опасной ситуации, чем сегодня", - добавила Жоли.