Україні потрібні надійні гарантії безпеки в рамках мирної угоди, - глава МЗС Канади

Україні потрібні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди про припинення війни, щоб зупинити повторне вторгнення російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Ми дуже добре знаємо, що у президента Путіна немає червоних ліній і що після України це, безумовно, може бути атака на територію НАТО", - сказала Жолі.
Вона додала, що Київ має бути за столом переговорів.
Міністр зазначила, що для Канади, США та Європи важливо надати Україні гарантії безпеки.
"Ми б не хотіли опинитися в ситуації, коли по суті є припинення вогню, є нетривалий мир, а російські війська залишають українську територію, реорганізуються та знову вторгаються в Україну. Ми опинилися б у ще більш небезпечній ситуації, ніж сьогодні", - додала Жолі.
Нагадаємо, раніше радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що президент Дональд Трамп хоче завершити війну Росії проти України, але гарантії безпеки будуть покладені на Європу.
За словами прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, гарантії безпеки від США є єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну.
Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте після "екстреного саміту" у Парижі заявив про готовність Європи взяти на себе ініціативу у питанні надання Україні гарантій безпеки.
До того ж зараз у Європі активно обговорюють питання відправки в Україну миротворців. За даними The Washington Post, європейські країни можуть виділити для цього до 30 тисяч військових.
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