Україні потрібні надійні гарантії безпеки в рамках мирної угоди, - глава МЗС Канади

"Ми дуже добре знаємо, що у президента Путіна немає червоних ліній і що після України це, безумовно, може бути атака на територію НАТО", - сказала Жолі.

Вона додала, що Київ має бути за столом переговорів.

Міністр зазначила, що для Канади, США та Європи важливо надати Україні гарантії безпеки.

"Ми б не хотіли опинитися в ситуації, коли по суті є припинення вогню, є нетривалий мир, а російські війська залишають українську територію, реорганізуються та знову вторгаються в Україну. Ми опинилися б у ще більш небезпечній ситуації, ніж сьогодні", - додала Жолі.