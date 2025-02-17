Европа может отправить в Украину до 30 тысяч военных, - WP
Европейские страны могут отправить в Украину от 25 до 30 тысяч солдат в рамках потенциального соглашения о прекращении огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По информации четырех информированных чиновников, численность потенциального военного контингента, который Европа может направить в Украину, была раскрыта в ответах на письмо США, где они просили европейские страны детализировать свои возможности для поддержки Киева.
По данным источников издания, в настоящее время европейские государства готовы обеспечить несколько бригад для потенциальной дислокации в Украине ориентировочной численностью от 25 до 30 тысяч.
Собеседники WP отметили, что европейские военные "не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы продемонстрировать силу, если российские войска возобновят войну".
Кроме того, войска в Украине могут быть поддержаны большим количеством сил за ее пределами "в случае, если им нужно будет быстро наращивать силы и продвигаться".
По информации издания, наиболее тщательное военное планирование такой миссии осуществила Франция. Она, по оценкам, может выделить около 10 тысяч военнослужащих.
В то же время другие европейские государства пока испытывают больше беспокойства или сталкиваются с проблемами, связанными с ограниченными военными силами.
Миротворческие войска в Украине
Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он "готов и желает" разместить британские войска на территории Украины для обеспечения соблюдения мирного соглашения в случае необходимости.
Швеция также не исключает возможности отправки миротворческих войск в Украину.
В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять войска в Украину в составе миротворческих сил. Варшава готова продолжить логистическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украине удалось существенно продвинуться в вопросе создания контингента иностранных военнослужащих на своей территории. Это может стать первым шагом для создания объединенных Вооруженных сил Европы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.