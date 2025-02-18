Украине нужны надежные гарантии безопасности в рамках мирного соглашения, - глава МИД Канады
Украине нужны надежные гарантии безопасности в рамках любого соглашения о прекращении войны, чтобы остановить повторное вторжение российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Мы очень хорошо знаем, что у президента Путина нет красных линий и что после Украины это, безусловно, может быть атака на территорию НАТО", - сказала Жоли.
Она добавила, что Киев должен быть за столом переговоров.
Министр отметила, что для Канады, США и Европы важно предоставить Украине гарантии безопасности.
"Мы бы не хотели оказаться в ситуации, когда по сути есть прекращение огня, есть непродолжительный мир, а российские войска покидают украинскую территорию, реорганизуются и снова вторгаются в Украину. Мы оказались бы в еще более опасной ситуации, чем сегодня", - добавила Жоли.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что президент Дональд Трамп хочет завершить войну России против Украины, но гарантии безопасности будут возложены на Европу.
По словам премьер-министра Британии Кира Стармера, гарантии безопасности от США являются единственным способом эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину.
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после "экстренного саммита" в Париже заявил о готовности Европы взять на себя инициативу в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности.
К тому же сейчас в Европе активно обсуждают вопрос отправки в Украину миротворцев. По данным The Washington Post, европейские страны могут выделить для этого до 30 тысяч военных.
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