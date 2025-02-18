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Україні потрібні надійні гарантії безпеки в рамках мирної угоди, - глава МЗС Канади

Вівторок 18 лютого 2025 21:01
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Україні потрібні надійні гарантії безпеки в рамках мирної угоди, - глава МЗС Канади Фото: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні потрібні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди про припинення війни, щоб зупинити повторне вторгнення російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми дуже добре знаємо, що у президента Путіна немає червоних ліній і що після України це, безумовно, може бути атака на територію НАТО", - сказала Жолі.

Вона додала, що Київ має бути за столом переговорів.

Міністр зазначила, що для Канади, США та Європи важливо надати Україні гарантії безпеки.

"Ми б не хотіли опинитися в ситуації, коли по суті є припинення вогню, є нетривалий мир, а російські війська залишають українську територію, реорганізуються та знову вторгаються в Україну. Ми опинилися б у ще більш небезпечній ситуації, ніж сьогодні", - додала Жолі.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що президент Дональд Трамп хоче завершити війну Росії проти України, але гарантії безпеки будуть покладені на Європу.

За словами прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, гарантії безпеки від США є єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте після "екстреного саміту" у Парижі заявив про готовність Європи взяти на себе ініціативу у питанні надання Україні гарантій безпеки.

До того ж зараз у Європі активно обговорюють питання відправки в Україну миротворців. За даними The Washington Post, європейські країни можуть виділити для цього до 30 тисяч військових.

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Канада Мирні переговори Війна в Україні Гарантії безпеки
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