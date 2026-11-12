В Украине потеплеет, но только на день: к какой погоде готовиться и где ждать снег

Что будет влиять на погоду в ближайшее время

– Синоптическая ситуация в Украине будет достаточно такой, динамичной.

Особенно завтра (13 ноября, - Ред.). Ведь на погоду будет влиять активный атмосферный фронт.

Он будет связан с циклоном над Италией и у нас повлечет за собой довольно сложную синоптическую ситуацию. Весьма разнообразную погоду.

Перед фронтом - с южных направлений - будет выноситься очень теплый воздух и давление будет интенсивно падать.

А за фронтом днем - в западных областях - будет поступать уже холодный воздух. Там давление будет расти.

Такие разные по свойствам воздушные массы будут вызывать большие контрасты температуры, порывистый ветер и дожди разной интенсивности.

Читайте также: Виноват не только климат: почему на самом деле исчезает вода в колодцах и реках Украины

К каким именно осадкам готовиться в пятницу

– Завтра у нас небольшие и умеренные дожди. На Прикарпатье - значительные.

В Карпатах и на Закарпатье - сильные осадки (это уже у нас идет второй уровень опасности). Днем - с переходом в снег они могут быть.

Также могут наблюдаться уже зимние процессы (в Карпатах и на Закарпатье) - гололед, налипание мокрого снега в дневные часы, на дорогах - гололедица.

Принесет ли атмосферный фронт сильный ветер

– Да, порывы ветра могут быть при прохождении атмосферного фронта.

Со скоростью 15-20 метров в секунду.

На высокогорье Карпат - там вообще у нас 25-30 метров в секунду могут быть порывы и метели.

Читайте также: Как погода влияет на качество воздуха в Украине: что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот

Может ли снег "задерживаться" где-то еще, кроме Карпат

– Пока что - нет.

На высокогорье Карпат - конечно, может. Там уже и сейчас он, в принципе, есть.

Но по равнинным территориям - пока что может снег только пролетать.

То есть задерживаться - еще не должен. Ведь у нас - стабильный плюс в дневные часы.

Правда ли, что 13 ноября несет потепление

– Температура на завтра… еще у нас она такая, достаточно даже комфортная, можно сказать.

Ночью +3...+10°C. Днем +9...+14°C.

В южной части и в большинстве центральных областей, то есть там, где перед атмосферным фронтом будет вынос теплого воздуха, вообще может быть +15...+20°C.

Южные области, это у нас Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская...

Центральные - Кировоградская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская… там вот могут быть в этих пределах значения.

Но это - однодневная акция, скажем так.

На западе страны температура ночью и днем будет ниже, +3...+8°C. Потому что там - будет вот этот атмосферный фронт и осадки.

В Карпатах - снижение до 0...-3°C (мороза).

Особенности погоды в Украине 13 ноября (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится погода в Украине на выходных

– В субботу (14 ноября, - Ред.) в большинстве областей дожди еще продолжатся.

Но в воскресенье (15 ноября, - Ред.) они уже прекратятся. И будет преобладать погода без осадков - рассчитываем на прояснения.

Даже в субботу в дневные часы - будет тенденция к постепенному их прекращению. А в воскресенье - уже без осадков.

Поскольку 14 ноября на нас только начнет, а 15 числа - уже будет влиять поле повышенного атмосферного давления.

Будет прояснение, на солнышко даже рассчитываем. Спокойный ветер.

Но будет снижение температуры.

Ночью уже будет по территории Украины 0...-7°C (мороза), а днем +3...+8°C (тепла).

То есть такие вот резкие колебания у нас будут как раз в ближайшие двое-трех суток. Достаточно значительные амплитуды температуры.

Поэтому нужно одеваться соответственно и, в принципе, можно достаточно комфортно провести эти выходные.

Особенности погоды в Украине 14-15 ноября (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от начала новой рабочей недели

– 16 ноября (в понедельник, - Ред.) на нас еще будет влиять поле повышенного атмосферного давления.

Там - преимущественно без осадков. Хотя в западных областях 16 числа может быть небольшой дождь.

По температуре - ночь остается 0...-5°C (мороза), в Карпатах - до -8°C.

Днем в Украине +3...+8°C.

Немного более теплыми могут быть Закарпатье, Прикарпатье, юг Одесской области. Там ночью +1...+6°C тепла 16 числа, а днем +8...+13°C.

То есть колебания все еще будут сохраняться.

Вернутся ли в Украину дожди позже

– В дальнейшем... резких каких-либо изменений пока что не наблюдается. Но все равно, такие колебания, как сейчас у нас будут, могут проявляться.

С 17 ноября (со вторника, - Ред.) - может снова проходить атмосферный фронт.

И потом там - перерыв после него, скажем так, на среду (18 ноября, - Ред.).

Затем на четверг (19 ноября, - Ред.) - еще один атмосферный фронт.

Первый (атмосферный фронт, - Ред.) - с запада, второй - с юго-запада больше будет.

Читайте также: Не просто карты или слова: в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и прогнозах

Что будет при этом с температурой воздуха

– Температурные показатели снижаться до таких, скажем так, кардинальных морозов - еще не будут.

Дневные максимумы остаются преимущественно плюсовые. Это - стабильно по территории Украины.

Хотя минусы по западу где-то, по Карпатам - там, конечно, кое-где могут быть.

Но в целом в дальнейшем - вместе с чередованием атмосферных фронтов - будет больше облачности.

Потому и не будет таких, слишком низких температур. Хотя все равно, сдержанные будут, конечно.

Могут ли быть какие-то области холоднее других

– Возможно, западные области. Потому что они будут первыми встречать новые атмосферные фронты.

Там, в принципе, и на 14 ноября ночью и днем около 0…+5°C. То есть не сильно высокие значения. В то время как на остальной территории - больше.

Поэтому да, вероятно, западные области пока что будут самыми прохладными.