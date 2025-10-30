ua en ru
В Ладыжине объявили трехдневный траур по погибшей девочке

Четверг 30 октября 2025 16:31
В Ладыжине объявили трехдневный траур по погибшей девочке Фото: В городе Ладыжин Винницкой области объявили трехдневный траур (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Ладыжинской общине Винницкой области объявили три дня траура после гибели 7-летней Дианы в результате вражеского обстрела города. Траур продлится с 31 октября по 2 ноября 2025 года.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Ладыжинского городского совета Александра Коломийца.

Он отмечает, что в эти дни будут приспущены государственные флаги Украины на всей территории общины. Отменят развлекательные и праздничные мероприятия, а также соответствующие программы на радио.

Городская власть выразила искренние соболезнования семье девочки и вечную память Диане.

Напомним, в результате массированного обстрела Винницкой области 30 октября погибла 7-летняя девочка. В городе Ладыжин зафиксированы масштабные разрушения: поражены 23 жилых дома, один из которых сильно поврежден и временно выселены жители.

Также РБК-Украина писало, что после ночного обстрела Ладыжин остался без тепла и воды, в городе готовят альтернативные системы теплоснабжения и водоснабжения, частично организовывают подвоз воды, а пострадавшие дома оценивают для возможного отселения. Также садики не будут работать, продолжаются работы служб для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

