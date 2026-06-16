В Украине продемонстрировали "длинный" дрон-перехватчик P1-SUN Long с ИИ

По данным издания, система искусственного интеллекта обучена на более чем 10 тысячах видеозаписей реальных боевых перехватов. Кроме того, P1-SUN Long способен самостоятельно обнаруживать воздушную цель на расстоянии до 800 метров, после подтверждения оператором автоматически захватывает её, догоняет и уничтожает.

Как отмечает NYT, такие перехватчики уже имеют на счету десятки подтвержденных боевых поражений российских "Шахедов".

Модификация P1-SUN Long стала важным этапом в создании автономного комплекса противодействия воздушным угрозам от SkyFall, где искусственный интеллект берет на себя значительную часть работы по поиску, сопровождению и поражению целей, а оператор контролирует выполнение десятков миссий одновременно.

Кроме того, The New York Times также продемонстрировала работу FPV-дронов SHRIKE с системами AI-наведения, которые используются для поражения наземных целей.