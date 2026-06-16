В Україні показали "довгий" дрон-перехоплювач P1-SUN Long з ШІ

За даними видання, система AI навчена на понад 10 тисячах відео реальних бойових перехоплень. Окрім того, P1-SUN Long здатний самостійно виявляти повітряну ціль на відстані до 800 метрів, після підтвердження оператором автоматично захоплює її, наздоганяє та знищує.

Як зазначає NYT, такі перехоплювачі вже мають десятки підтверджених бойових уражень російських "Шахедів".

Модифікація P1-SUN Long стала важливим етапом у створенні автономного комплексу протидії повітряним загрозам від SkyFall, де штучний інтелект бере на себе значну частину роботи з пошуку, супроводу та ураження цілей, а оператор контролює виконання десятків місій одночасно.

Окрім цього, The New York Times також показав роботу FPV-дронів SHRIKE із системами AI-наведення, які використовуються для ураження наземних цілей.