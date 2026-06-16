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В Украине продемонстрировали "длинный" дрон-перехватчик P1-SUN Long с ИИ

17:57 16.06.2026 Вт
2 мин
Какие функции взял на себя искусственный интеллект?
aimg Константин Широкун
В Украине продемонстрировали "длинный" дрон-перехватчик P1-SUN Long с ИИ Фото: в Украине продемонстрировали дрон-перехватчик P1-SUN Long (Getty Images)
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В Украине представили новое поколение дронов-перехватчиков от SkyFall под названием P1-SUN Long, оснащенных искусственным интеллектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, система искусственного интеллекта обучена на более чем 10 тысячах видеозаписей реальных боевых перехватов. Кроме того, P1-SUN Long способен самостоятельно обнаруживать воздушную цель на расстоянии до 800 метров, после подтверждения оператором автоматически захватывает её, догоняет и уничтожает.

Как отмечает NYT, такие перехватчики уже имеют на счету десятки подтвержденных боевых поражений российских "Шахедов".

Модификация P1-SUN Long стала важным этапом в создании автономного комплекса противодействия воздушным угрозам от SkyFall, где искусственный интеллект берет на себя значительную часть работы по поиску, сопровождению и поражению целей, а оператор контролирует выполнение десятков миссий одновременно.

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Кроме того, The New York Times также продемонстрировала работу FPV-дронов SHRIKE с системами AI-наведения, которые используются для поражения наземных целей.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о том,как в Украине меняется система закупок дронов для ВСУи как работаетспециальный маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

Кроме того, СМИ узнали новыеподробности об украинской КАБ «Выравниватель». Украина завершила разработку своей первой планирующей авиабомбы после почти полутора лет работы.

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