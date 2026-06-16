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В Україні показали "довгий" дрон-перехоплювач P1-SUN Long з ШІ

17:57 16.06.2026 Вт
2 хв
Які функції взяв на себе штучний інтелект?
aimg Костянтин Широкун
В Україні показали "довгий" дрон-перехоплювач P1-SUN Long з ШІ Фото: в Україні показали дрон-перехоплювач P1-SUN Long (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

В Україні представили нове покоління дронів-перехоплювачів від SkyFall під назвою P1-SUN Long, які оснащені штучним інтелектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними видання, система AI навчена на понад 10 тисячах відео реальних бойових перехоплень. Окрім того, P1-SUN Long здатний самостійно виявляти повітряну ціль на відстані до 800 метрів, після підтвердження оператором автоматично захоплює її, наздоганяє та знищує.

Як зазначає NYT, такі перехоплювачі вже мають десятки підтверджених бойових уражень російських "Шахедів".

Модифікація P1-SUN Long стала важливим етапом у створенні автономного комплексу протидії повітряним загрозам від SkyFall, де штучний інтелект бере на себе значну частину роботи з пошуку, супроводу та ураження цілей, а оператор контролює виконання десятків місій одночасно.

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Окрім цього, The New York Times також показав роботу FPV-дронів SHRIKE із системами AI-наведення, які використовуються для ураження наземних цілей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, як в Україні змінюється система закупівель дронів для ЗСУ та як працює спеціальний маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Крім цього, ЗМІ дізналися нові подробиці про українську КАБ "Вирівнювач". Україна завершила розробку своєї першої плануючої авіабомби після майже півтора року роботи.

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