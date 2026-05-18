Умер народный депутат Степан Кубив
Народный депутат, бывший глава Нацбанка и экс-вице-премьер Украины Степан Кубив умер 18 мая. Ему было 63 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Европейской солидарности" в Фейсбуке.
Кто такой Степан Кубив
Степан Кубив родился 19 марта 1962 года в селе Мшанец на Тернопольщине. Окончил математический факультет Львовского университета, позже получил экономическое образование во Львовской политехнике.
До парламентской карьеры возглавлял "Кредобанк" во Львове - с 2000 по 2008 год. Банк за то время существенно вырос и попал в группу крупных финучреждений по классификации НБУ.
Майдан, НБУ и Кабмин
Во время Евромайдана 2013-2014 годов Кубив был комендантом Дома профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве.
24 февраля 2014 года его назначили председателем Национального банка. На этой должности он пробыл до июня того же года - ушел в отставку, чтобы вернуться к активной политике. Именно его подпись стоит на банкнотах номиналом 50, 100, 200 и 500 гривен того выпуска.
В 2016 году Кубив возглавил Минэкономразвития и стал первым вице-премьером. Занимал эту должность до августа 2019 года.
Три созыва в парламенте
В Верховную Раду Кубив избирался трижды - в 2012, 2014 и 2019 годах. В последнем созыве представлял "Европейскую Солидарность" и входил в Комитет по вопросам экономического развития.
В 2024 году Россия объявила его в розыск.
Как отреагировали коллеги
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук написал:
"С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о внезапной смерти коллеги - народного депутата Украины Степана Кубива. Его опыт и вклад навсегда останутся в истории нашей страны", - написал он.
Фракция "Европейская Солидарность" назвала его гибель большой потерей:
"Степан Кубив был не только коллегой по парламенту, но и настоящим соратником в борьбе за украинское государство, за национальную память, за европейское будущее Украины", - говорится в заявлении фракции.
Руководство Верховной Рады, народные депутаты и аппарат ВР выразили соболезнования родным и близким.
