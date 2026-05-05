Экономика Украины ушла в минус в первом квартале 2026 года, - данные Госстата

18:39 05.05.2026 Вт
2 мин
Оперативные оценки свидетельствуют о спаде как в квартальном, так и годовом измерении
Мария Науменко
Экономика Украины ушла в минус в первом квартале 2026 года, - данные Госстата Фото: ВВП Украины сократился в первом квартале 2026 года (Getty Images)
Экономика Украины в первом квартале 2026 года продемонстрировала незначительное сокращение по оперативным оценкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По оперативной оценке, в январе-марте 2026 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора.

В годовом измерении, то есть по сравнению с первым кварталом 2025 года, падение составило 0,5%.

Экономика Украины ушла в минус в первом квартале 2026 года, - данные ГосстатаФото: динамика изменения реального ВВП Украины по кварталам (Госстат Украины)

В Госстате отметили, что оперативная оценка ВВП базируется на предварительных статистических данных об изменениях объемов производства по видам экономической деятельности.

Предварительные показатели ВВП за первый квартал 2026 года планируют обнародовать в июне.

В начале мая Национальный банк Украины обновил макропрогноз, зафиксировав замедление экономики на фоне проблем в энергетике и влияния событий на Ближнем Востоке. В то же время регулятор ожидает постепенной стабилизации, несмотря на рост инфляции и давление на цены.

По оценкам НБУ, инфляция временно будет расти, а экономическое восстановление будет сдержанным в 2026 году. Однако в последующие годы прогнозируется ускорение роста ВВП

