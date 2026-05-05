Экономика Украины ушла в минус в первом квартале 2026 года, - данные Госстата

Экономика Украины в первом квартале 2026 года продемонстрировала незначительное сокращение по оперативным оценкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины .

По оперативной оценке, в январе-марте 2026 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора.

В годовом измерении, то есть по сравнению с первым кварталом 2025 года, падение составило 0,5%.

В Госстате отметили, что оперативная оценка ВВП базируется на предварительных статистических данных об изменениях объемов производства по видам экономической деятельности.

Предварительные показатели ВВП за первый квартал 2026 года планируют обнародовать в июне.