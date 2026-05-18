Что будет с энергетикой после войны: глава Минэкономики дал объяснения
Проблемы по обеспечению экономики Украины, которая начнет активно расти после окончания войны могут быть не очень острыми из-за того, что восстановление энергетики ускорится.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
"Когда будет остановка войны, мы быстрее будем отстраиваться, чем сейчас", - отметил он.
Вместе с этим, Украине надо продолжить развитие новых генерационных мощностей.
"В вопросах увеличения производства энергии и роста ВВП корреляция почти 90%. То есть это практически одно и то же. Поэтому нам необходимо развивать дополнительные энергомощности", - сказал министр.
Для увеличения генерации, отметил он, правительство уже упростило возможности для подключения, перевода земли под строительство новых мощностей.
"Нам нужно строить много генерации, и это безотносительно к тому, когда закончится война. Мы понимаем, что в случае окончания войны риски значительно сократятся и таких проектов будет больше, особенно в ветрогенерации. Нам нужна любая генерация, в том числе и новая атомная, чтобы экономика росла", - добавил Соболев.
Атаки на энергетику Украины
Напомним, с осени 2025 года Россия начала массированные удары ракетами и дронами по украинской энергетике. Цель атак была очевидной - разрушить энергосистему, ослабить экономику и создать трудности для населения зимой.
В течение всего отопительного сезона энергетика Украины фактически находилась под постоянными обстрелами. Не было ни одного дня без ударов. В результате повреждения получили почти все крупные электростанции - и тепловые, и гидро.
Самые тяжелые атаки произошли в январе и феврале. Из-за этого в разных регионах, в частности в Киеве и Одесской области, вводились аварийные отключения света и тепла.
Зимой дефицит электроэнергии достигал 5-6 ГВт. Но благодаря восстановлению и работе энергетиков его удалось уменьшить примерно до 1 ГВт.
Несмотря на масштабные разрушения, России не удалось достичь главной цели - полностью сломать украинскую энергосистему.