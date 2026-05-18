Бизнес » Энергетика

Что будет с энергетикой после войны: глава Минэкономики дал объяснения

11:31 18.05.2026 Пн
Какие мощности планируют строить
aimg Ирина Глухова aimg Ростислав Шаправский aimg Юрий Дощатов
Фото: ремонт электросетей (Getty Images)
Проблемы по обеспечению экономики Украины, которая начнет активно расти после окончания войны могут быть не очень острыми из-за того, что восстановление энергетики ускорится.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

"Когда будет остановка войны, мы быстрее будем отстраиваться, чем сейчас", - отметил он.

Вместе с этим, Украине надо продолжить развитие новых генерационных мощностей.

"В вопросах увеличения производства энергии и роста ВВП корреляция почти 90%. То есть это практически одно и то же. Поэтому нам необходимо развивать дополнительные энергомощности", - сказал министр.

Для увеличения генерации, отметил он, правительство уже упростило возможности для подключения, перевода земли под строительство новых мощностей.

"Нам нужно строить много генерации, и это безотносительно к тому, когда закончится война. Мы понимаем, что в случае окончания войны риски значительно сократятся и таких проектов будет больше, особенно в ветрогенерации. Нам нужна любая генерация, в том числе и новая атомная, чтобы экономика росла", - добавил Соболев.

Атаки на энергетику Украины

Напомним, с осени 2025 года Россия начала массированные удары ракетами и дронами по украинской энергетике. Цель атак была очевидной - разрушить энергосистему, ослабить экономику и создать трудности для населения зимой.

В течение всего отопительного сезона энергетика Украины фактически находилась под постоянными обстрелами. Не было ни одного дня без ударов. В результате повреждения получили почти все крупные электростанции - и тепловые, и гидро.

Самые тяжелые атаки произошли в январе и феврале. Из-за этого в разных регионах, в частности в Киеве и Одесской области, вводились аварийные отключения света и тепла.

Зимой дефицит электроэнергии достигал 5-6 ГВт. Но благодаря восстановлению и работе энергетиков его удалось уменьшить примерно до 1 ГВт.

Несмотря на масштабные разрушения, России не удалось достичь главной цели - полностью сломать украинскую энергосистему.

30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
