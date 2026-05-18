Что будет с энергетикой после войны: глава Минэкономики дал объяснения

Проблемы по обеспечению экономики Украины, которая начнет активно расти после окончания войны могут быть не очень острыми из-за того, что восстановление энергетики ускорится.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

"Когда будет остановка войны, мы быстрее будем отстраиваться, чем сейчас", - отметил он.

Вместе с этим, Украине надо продолжить развитие новых генерационных мощностей.

"В вопросах увеличения производства энергии и роста ВВП корреляция почти 90%. То есть это практически одно и то же. Поэтому нам необходимо развивать дополнительные энергомощности", - сказал министр.



Для увеличения генерации, отметил он, правительство уже упростило возможности для подключения, перевода земли под строительство новых мощностей.

"Нам нужно строить много генерации, и это безотносительно к тому, когда закончится война. Мы понимаем, что в случае окончания войны риски значительно сократятся и таких проектов будет больше, особенно в ветрогенерации. Нам нужна любая генерация, в том числе и новая атомная, чтобы экономика росла", - добавил Соболев.