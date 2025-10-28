ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

По Украине начали отменять графики отключения света

Украина, Вторник 28 октября 2025 12:33
По Украине начали отменять графики отключения света Иллюстративное фото: в Украине начали отменять отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Утром вторника, 28 октября, в Украине действовали почасовые графики отключения электроэнергии. Однако впоследствии отключения света были отменены в ряде областей.

РБК-Украина рассказывает, где сегодня отменили отключение света.

Кировоградская область

По распоряжению "Укрэнерго" в 12:12 в Кировоградской области были отменены почасовые отключения электричества на 28 октября.

Данные об отключении можно найти на сайте облэнерго, и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.

Днепропетровская область

По приказу НЭК "Укрэнерго" 28 октября с 11:30 стабилизационные отключения электроэнергии отменены.

"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию - это поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений", - отметили в в ДТЭК.
Отключение света в Украине

Напомним, что с началом осени Россия активизировала массированные атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Основными целями врага остаются теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции и другие объекты энергосистемы.

Самой сложной была ситуация на севере страны - Чернигов несколько дней находился в блэкауте. А в Черниговской и Сумской областях почти постоянно действуют почасовые отключения света.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что из-за возможных новых ударов россиян проблемы с электроснабжением могут сохраняться и в дальнейшем. Поэтому придется начать импорт из ЕС.

Вчера утром в Украине вводились аварийные отключения света. По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, "Укрэнерго" было вынуждено ввести графики аварийных отключений электроэнергии из-за повышенного потребления, вызванного облачной погодой.

