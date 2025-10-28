По Україні почали скасувати графіки відключення світла

Зранку вівторка, 28 жовтня, в Україні діяли погодинні графіки відключення електроенергії. Однак згодом відключення світла були скасовані у низці областей.

РБК-Україна розповідає, де сьогодні скасували відключення світла.

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію - це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень", - зауважили у в ДТЕК.

За наказом НЕК "Укренерго" 28 жовтня з 11:30 стабілізаційні відключення електроенергії скасовано .

Дані про відключення можна знайти на сайті обленерго , та Telegram-каналах Кіровоградобленерго .

За розпорядженням "Укренерго" о 12:12 у Кіровоградській області були скасовані погодинні відключення електрики на 28 жовтня.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що з початком осені Росія активізувала масовані атаки по енергетичній інфраструктурі України. Основними цілями ворога залишаються теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та інші об’єкти енергосистеми.

Найскладнішою була ситуація на півночі країни - Чернігів декілька днів перебував у блекауті. А у Чернігівській та Сумській областях майже постійно діють погодинні відключення світла.

Президент Володимир Зеленський попередив, що через можливі нові удари росіян проблеми з електропостачанням можуть зберігатися і надалі. Тому доведеться почати імпорт з ЄС.

Вчора зранку в Україні запроваджувались аварійні відключення світла. За словами голови "Укренерго" Віталія Зайченка, "Укренерго" було змушене ввести графіки аварійних відключень електроенергії через підвищене споживання, спричинене хмарною погодою.