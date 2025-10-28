По Україні почали скасувати графіки відключення світла
Зранку вівторка, 28 жовтня, в Україні діяли погодинні графіки відключення електроенергії. Однак згодом відключення світла були скасовані у низці областей.
РБК-Україна розповідає, де сьогодні скасували відключення світла.
Кіровоградська область
За розпорядженням "Укренерго" о 12:12 у Кіровоградській області були скасовані погодинні відключення електрики на 28 жовтня.
Дані про відключення можна знайти на сайті обленерго, та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.
Дніпропетровська область
За наказом НЕК "Укренерго" 28 жовтня з 11:30 стабілізаційні відключення електроенергії скасовано.
"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію - це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень", - зауважили у в ДТЕК.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, що з початком осені Росія активізувала масовані атаки по енергетичній інфраструктурі України. Основними цілями ворога залишаються теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та інші об’єкти енергосистеми.
Найскладнішою була ситуація на півночі країни - Чернігів декілька днів перебував у блекауті. А у Чернігівській та Сумській областях майже постійно діють погодинні відключення світла.
Президент Володимир Зеленський попередив, що через можливі нові удари росіян проблеми з електропостачанням можуть зберігатися і надалі. Тому доведеться почати імпорт з ЄС.
Вчора зранку в Україні запроваджувались аварійні відключення світла. За словами голови "Укренерго" Віталія Зайченка, "Укренерго" було змушене ввести графіки аварійних відключень електроенергії через підвищене споживання, спричинене хмарною погодою.