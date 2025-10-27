Почему ввели графики отключений света и сколько они будут действовать: ответ "Укрэнерго"
Сегодня "Укрэнерго" было вынуждено ввести графики аварийных отключений электроэнергии из-за повышенного потребления, вызванного облачной погодой.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.
По его словам, на сегодня планировались графики ограничения мощности для промышленности. Однако эти графики не были эффективными. Ведь в "Укрэнерго" не рассчитывали, что потребление будет выше из-за достаточно облачной погоды на территории Украины.
"Поэтому мы были вынуждены ввести графики аварийных отключений, которые со временем перейдут на почасовые, чтобы потребители понимали, по какому графику будут получать свет", - пояснил Зайченко.
Он уточнил, что эти ограничения будут действовать только в часы пиковой нагрузки системы. По его словам, это утренний период с 10:00 до 12:00 и вечерний - с 15:00 до 19:00.
"Мы не планируем ограничивать потребителей в течение всех суток. Есть только периоды дефицита мощности системы. В другие часы мы надеемся обеспечить всех потребителей электроэнергией без ограничений", - добавил глава "Укрэнерго".
Отключение света
Напомним, сегодня утром в Украине начали экстренно вводить аварийные отключения электроэнергии. Это касалось столицы, а также восточных, центральных и северных областей.
Впоследствии аварийные отключения были отменены, зато - начали действовать графики почасовых отключений. Подробно о том, где сегодня будут выключать свет - читайте в материале РБК-Украина.