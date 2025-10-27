ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Почему ввели графики отключений света и сколько они будут действовать: ответ "Укрэнерго"

Украина, Понедельник 27 октября 2025 14:15
UA EN RU
Почему ввели графики отключений света и сколько они будут действовать: ответ "Укрэнерго" Иллюстративное фото: в "Укрэнерго" объяснили, почему ввели графики отключений света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня "Укрэнерго" было вынуждено ввести графики аварийных отключений электроэнергии из-за повышенного потребления, вызванного облачной погодой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

По его словам, на сегодня планировались графики ограничения мощности для промышленности. Однако эти графики не были эффективными. Ведь в "Укрэнерго" не рассчитывали, что потребление будет выше из-за достаточно облачной погоды на территории Украины.

"Поэтому мы были вынуждены ввести графики аварийных отключений, которые со временем перейдут на почасовые, чтобы потребители понимали, по какому графику будут получать свет", - пояснил Зайченко.

Он уточнил, что эти ограничения будут действовать только в часы пиковой нагрузки системы. По его словам, это утренний период с 10:00 до 12:00 и вечерний - с 15:00 до 19:00.

"Мы не планируем ограничивать потребителей в течение всех суток. Есть только периоды дефицита мощности системы. В другие часы мы надеемся обеспечить всех потребителей электроэнергией без ограничений", - добавил глава "Укрэнерго".

Отключение света

Напомним, сегодня утром в Украине начали экстренно вводить аварийные отключения электроэнергии. Это касалось столицы, а также восточных, центральных и северных областей.

Впоследствии аварийные отключения были отменены, зато - начали действовать графики почасовых отключений. Подробно о том, где сегодня будут выключать свет - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Блэкаут Графики отключения света
Новости
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию