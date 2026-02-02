Где и как сегодня выключают свет: список областей и графиков
В понедельник, 2 февраля, почти во всех областях Украины будут графиковые отключения света. Ограничения мощности также введены и для промышленности и бизнеса.
РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня ограничивают электроснабжение.
"Укрэнерго"
Как отметили в компании, в Украине из-за морозов и последствий российских атак на энергетику сегодня продолжат действие графики отключения электроэнергии во всех областях. В то же время параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Главная причина введения графиков - последствия предыдущих российских атак на энергетические объекты Украины. Также в Украине из-за сильных морозов фиксируется дополнительная нагрузка на энергосистему.
Киев
В Киеве с сегодняшнего дня снова будут действовать временные графики отключений света.
"Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. С полуночи столица возвращается к временным графикам", - говорится в сообщении.
В компании рассказали, что киевляне могут узнать свой график несколькими способами: в чат-боте, на сайте ДТЭК или в приложении "Киев Цифровой".
Киевская область
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
- в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Днепропетровская область
Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений выглядят следующим образом:
- Подчерк 1.1: 04:30-11:30, 13:30-20:30 и 23:00-24:00.
- Подчерк 1.2: 00:00-02:30, 04:30-11:30, 13:30-20:30 и 23:00-24:00.
- Подчерк 2.1: 00:00-03:00, 06:30-13:30 и 16:00-23:00.
- Подчерк 2.2: 00:00-03:00, 06:00-13:30 и 16:00-23:00.
- Подчерк 3.1: 00:00-04:30, 09:30-16:00 и 18:30-23:00.
- Подчерк 3.2: 00:00-04:30, 09:30-16:00 и 18:30-24:00.
- Подчерк 4.1: 00:00-04:30, 06:00-13:30 и 16:00-22:00.
- Подчерк 4.2: 00:00-06:00, 09:30-16:00 и 18:30-24:00.
- Подчерк 5.2: 04:30-09:30, 13:30-20:30 и 23:00-24:00.
- Подчерк 6.1: 02:30-06:30, 11:30-18:30 и 20:30-24:00.
- Подчерк 6.2: 03:00-09:30, 15:00-18:30 и 20:30-24:00.
График отключений для потребителей ДТЭК можно посмотреть ниже:
Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.
Одесская область
Черниговская область
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
на нашем сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Сумская область
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подчерк можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Полтавская область
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconn
Харьковская область
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- Подчерк 1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;
- Подчерк 1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;
- Подчерк 2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;
- Подчерк 2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;
- Подчерк 3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;
- Подчерк 3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;
- Подчерк 4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;
- Подчерк 4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;
- Подчерк 5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00;
- Подчерк 5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00;
- Подчерк 6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00;
- Подочередь 6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00.
Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.
Запорожская область
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
- Подочередь 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- Подчерк 1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- Подчерк 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- Подчерк 2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- Подчерк 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- Подчерк 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- Подчерк 4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- Подчерк 4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- Подчерк 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- Подчерк 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- Подчерк 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- Подчерк 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00.
Перечень адресов, обесточиваемых по подчергам графиков почасовых отключений, можно посмотреть на официальном сайте облэнерго или здесь.
Николаевская область
Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59:
- Подчерк 1.1 - 00:00 - 03:30; 06:30 - 11:30; 14:30 - 20:30;
- Подчерк 1.2 - 03:30 - 07:30; 10:30 - 15:30; 18:30 - 00:00;
- Подчерк 2.1 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 14:30; 16:30 - 21:30;
- Подчерк 2.2 - 03:30 - 07:30; 11:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;
- Подчерк 3.1 - 01:30 - 05:30; 08:30 - 13:30; 16:30 - 22:00;
- Подчерк 3.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 12:30 - 18:30; 21:30 - 00:00;
- Подчерк 4.1 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 12:30 - 17:30; 20:30 - 00:00;
- Подчерк 4.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 10:30; 13:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;
- Подчерк 5.1 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 14:30; 17:30 - 22:30;
- Подчерк 5.2 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 12:30; 14:30 - 19:30; 22:30 - 00:00;
- Подчерк 6.1 - 03:30 - 08:30; 12:00 - 16:30; 19:30 - 00:00;
- Подчерк 6.2 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 12:30; 15:30 - 20:30.
Смотрите актуальную информацию по вашему адресу здесь: https: //off.energy.mk.ua/
Хмельницкая область
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Черкасская область
Часы отсутствия электроснабжения:
- Подчерк 1.1: 00:00 - 03:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
- Подчерк 1.2: 01:00 - 04:30, 07:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 22:30
- Подчерк 2.1: 02:30 - 05:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 20:30 - 00:00
- Подчерк 2.2: 00:00 - 01:00, 03:30 - 07:30, 09:30 - 13:30, 15:30 - 19:30, 21:30 - 00:00
- Подчерк 3.1: 00:00 - 02:00, 04:30 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00
- Подчерк 3.2: 00:00 - 00:30, 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00, 21:00 - 00:00
- Подчерк 4.1: 02:00 - 06:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
- Подчерк 4.2: 00:00 - 02:30, 05:00 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 00:00
- Подчерк 5.1: 00:00 - 01:30, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00
- Подчерк 5.2: 01:30 - 05:00, 07:30 - 11:30, 13:30 - 17:30, 19:30 - 23:00
- Подчерк 6.1: 00:30 - 04:00, 06:30 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00
- Подчерк 6.2: 00:00 - 03:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 15:30, 17:30 - 21:30, 23:30 - 00:00
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Черновицкая область
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
Ивано-Франковская область
Узнать свою очередь можно:
- на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
- в Viber-боте компании;
- по ссылке.
Львовская область
Узнать свою очередь отключений можно:
- на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Закарпатская область
Посмотреть очереди почасовых обесточиваний можно на сайте Закарпатьеоблэнерго.
Волынская область
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке или селе можно на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
Кировоградская область
- Подчерк 1.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 21-24
- Подчерк 1.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 21-24
- Подчерк 2.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-21, 22-24
- Подчерк 2.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-21, 22-24
- Подчерк 3.1: 02-04, 06-09, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24
- Подчерк 3.2: 02-04, 06-09, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24
- Подчерк 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-23
- Подчерк 4.2: 00-02, 04-07, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22, 23-24
- Подчерк 5.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
- Подчерк 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22
- Подчерк 6.1: 00-02, 04-06, 07-10, 12-14, 15-18, 19-22
- Подчерк 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22
Об изменениях будут сообщать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.
Ровенская область
Графики почасовых отключений для бытовых потребителей 2 февраля будут действовать в таком объеме:
- подчередь 1.1 - 14.00-18.00;
- подчередь 1.2 - 14.00-18.00;
- подчередь 2.1 - 14.00-18.00;
- подчередь 2.2 - 18.00-22.00;
- подчередь 3.1 - 18.00-22.00;
- подчередь 3.2 - 18.00-22.00;
- подчередь 4.1 - 06.00-10.00;
- подчередь 4.2 - 06.00-10.00;
- подчередь 5.1 - 06.00-10.00;
- подчередь 5.2 - 10.00-14.00;
- подчередь 6.1 - 10.00-14.00;
- подочередь 6.2 - 10.00-14.00.
Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
Житомирская область
Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".
Тернопольская область
Посмотреть актуальный график почасовых отключений и узнать к какой подчиненности принадлежит ваш адрес можно на официальном сайте АО "Тернопольоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке: https://www.toe.com.ua/news/71
При подготовке материала использованы даты "Укрэнерго", ДТЭК и областных энергокомпаний.