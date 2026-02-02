ua en ru
Пн, 02 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Где и как сегодня выключают свет: список областей и графиков

Украина, Понедельник 02 февраля 2026 09:01
UA EN RU
Где и как сегодня выключают свет: список областей и графиков Иллюстративное фото: в Украине сегодня снова действуют графики отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 2 февраля, почти во всех областях Украины будут графиковые отключения света. Ограничения мощности также введены и для промышленности и бизнеса.

РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня ограничивают электроснабжение.

"Укрэнерго"

Как отметили в компании, в Украине из-за морозов и последствий российских атак на энергетику сегодня продолжат действие графики отключения электроэнергии во всех областях. В то же время параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Главная причина введения графиков - последствия предыдущих российских атак на энергетические объекты Украины. Также в Украине из-за сильных морозов фиксируется дополнительная нагрузка на энергосистему.

Киев

В Киеве с сегодняшнего дня снова будут действовать временные графики отключений света.

"Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. С полуночи столица возвращается к временным графикам", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что киевляне могут узнать свой график несколькими способами: в чат-боте, на сайте ДТЭК или в приложении "Киев Цифровой".

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Днепропетровская область

Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений выглядят следующим образом:

  • Подчерк 1.1: 04:30-11:30, 13:30-20:30 и 23:00-24:00.
  • Подчерк 1.2: 00:00-02:30, 04:30-11:30, 13:30-20:30 и 23:00-24:00.
  • Подчерк 2.1: 00:00-03:00, 06:30-13:30 и 16:00-23:00.
  • Подчерк 2.2: 00:00-03:00, 06:00-13:30 и 16:00-23:00.
  • Подчерк 3.1: 00:00-04:30, 09:30-16:00 и 18:30-23:00.
  • Подчерк 3.2: 00:00-04:30, 09:30-16:00 и 18:30-24:00.
  • Подчерк 4.1: 00:00-04:30, 06:00-13:30 и 16:00-22:00.
  • Подчерк 4.2: 00:00-06:00, 09:30-16:00 и 18:30-24:00.
  • Подчерк 4.2: 00:00-06:00, 09:30-16:00 и 18:30-24:00.
  • Подчерк 5.2: 04:30-09:30, 13:30-20:30 и 23:00-24:00.
  • Подчерк 6.1: 02:30-06:30, 11:30-18:30 и 20:30-24:00.
  • Подчерк 6.2: 03:00-09:30, 15:00-18:30 и 20:30-24:00.

График отключений для потребителей ДТЭК можно посмотреть ниже:

Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.

Одесская область

Черниговская область

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
на нашем сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Сумская область

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подчерк можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Полтавская область

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconn

Харьковская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • Подчерк 1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;
  • Подчерк 1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;
  • Подчерк 2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;
  • Подчерк 2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;
  • Подчерк 3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;
  • Подчерк 3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;
  • Подчерк 4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;
  • Подчерк 4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;
  • Подчерк 5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00;
  • Подчерк 5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00;
  • Подчерк 6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00;
  • Подочередь 6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00.

Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.

Запорожская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

  • Подочередь 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • Подчерк 1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • Подчерк 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • Подчерк 2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • Подчерк 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • Подчерк 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • Подчерк 4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • Подчерк 4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • Подчерк 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • Подчерк 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • Подчерк 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • Подчерк 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00.

Перечень адресов, обесточиваемых по подчергам графиков почасовых отключений, можно посмотреть на официальном сайте облэнерго или здесь.

Николаевская область

Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59:

  • Подчерк 1.1 - 00:00 - 03:30; 06:30 - 11:30; 14:30 - 20:30;
  • Подчерк 1.2 - 03:30 - 07:30; 10:30 - 15:30; 18:30 - 00:00;
  • Подчерк 2.1 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 14:30; 16:30 - 21:30;
  • Подчерк 2.2 - 03:30 - 07:30; 11:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;
  • Подчерк 3.1 - 01:30 - 05:30; 08:30 - 13:30; 16:30 - 22:00;
  • Подчерк 3.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 12:30 - 18:30; 21:30 - 00:00;
  • Подчерк 4.1 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 12:30 - 17:30; 20:30 - 00:00;
  • Подчерк 4.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 10:30; 13:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;
  • Подчерк 5.1 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 14:30; 17:30 - 22:30;
  • Подчерк 5.2 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 12:30; 14:30 - 19:30; 22:30 - 00:00;
  • Подчерк 6.1 - 03:30 - 08:30; 12:00 - 16:30; 19:30 - 00:00;
  • Подчерк 6.2 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 12:30; 15:30 - 20:30.

Смотрите актуальную информацию по вашему адресу здесь: https: //off.energy.mk.ua/

Хмельницкая область

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

  • Подчерк 1.1: 00:00 - 03:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
  • Подчерк 1.2: 01:00 - 04:30, 07:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 22:30
  • Подчерк 2.1: 02:30 - 05:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 20:30 - 00:00
  • Подчерк 2.2: 00:00 - 01:00, 03:30 - 07:30, 09:30 - 13:30, 15:30 - 19:30, 21:30 - 00:00
  • Подчерк 3.1: 00:00 - 02:00, 04:30 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00
  • Подчерк 3.2: 00:00 - 00:30, 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00, 21:00 - 00:00
  • Подчерк 4.1: 02:00 - 06:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
  • Подчерк 4.2: 00:00 - 02:30, 05:00 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 00:00
  • Подчерк 5.1: 00:00 - 01:30, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00
  • Подчерк 5.2: 01:30 - 05:00, 07:30 - 11:30, 13:30 - 17:30, 19:30 - 23:00
  • Подчерк 6.1: 00:30 - 04:00, 06:30 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00
  • Подчерк 6.2: 00:00 - 03:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 15:30, 17:30 - 21:30, 23:30 - 00:00

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Черновицкая область

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Ивано-Франковская область

Узнать свою очередь можно:

  • на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
  • в Viber-боте компании;
  • по ссылке.

Львовская область

Узнать свою очередь отключений можно:

  • на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Закарпатская область

Посмотреть очереди почасовых обесточиваний можно на сайте Закарпатьеоблэнерго.

Волынская область

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке или селе можно на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

Кировоградская область

  • Подчерк 1.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 21-24
  • Подчерк 1.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 21-24
  • Подчерк 2.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-21, 22-24
  • Подчерк 2.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-21, 22-24
  • Подчерк 3.1: 02-04, 06-09, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24
  • Подчерк 3.2: 02-04, 06-09, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24
  • Подчерк 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-23
  • Подчерк 4.2: 00-02, 04-07, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22, 23-24
  • Подчерк 5.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
  • Подчерк 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22
  • Подчерк 6.1: 00-02, 04-06, 07-10, 12-14, 15-18, 19-22
  • Подчерк 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22

Об изменениях будут сообщать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.

Ровенская область

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей 2 февраля будут действовать в таком объеме:

  • подчередь 1.1 - 14.00-18.00;
  • подчередь 1.2 - 14.00-18.00;
  • подчередь 2.1 - 14.00-18.00;
  • подчередь 2.2 - 18.00-22.00;
  • подчередь 3.1 - 18.00-22.00;
  • подчередь 3.2 - 18.00-22.00;
  • подчередь 4.1 - 06.00-10.00;
  • подчередь 4.2 - 06.00-10.00;
  • подчередь 5.1 - 06.00-10.00;
  • подчередь 5.2 - 10.00-14.00;
  • подчередь 6.1 - 10.00-14.00;
  • подочередь 6.2 - 10.00-14.00.

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

Житомирская область

Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".

Тернопольская область

Посмотреть актуальный график почасовых отключений и узнать к какой подчиненности принадлежит ваш адрес можно на официальном сайте АО "Тернопольоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке: https://www.toe.com.ua/news/71

При подготовке материала использованы даты "Укрэнерго", ДТЭК и областных энергокомпаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Блэкаут ДТЭК Отключения света
Новости
Удар по шахтерам ДТЭК: на Днепропетровщине объявили день траура
Удар по шахтерам ДТЭК: на Днепропетровщине объявили день траура
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом