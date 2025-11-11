В Украине начали аварийно выключать свет: какие области в списке

Из-за роста потребления электроэнергии и дефицита в энергетической сети ряд областей Украины ввел аварийные графики отключения света.

Сумская область

На территории Сумской области по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введены графики аварийных отключений электроэнергии. Сейчас ограничения применяются для семи очередей потребителей.

Напомним, графики аварийных отключений вводятся в случаях крайней необходимости, когда за короткое время нужно резко уменьшить нагрузку на энергосистему. Это - вынужденная мера, и спрогнозировать продолжительность отключения невозможно, ведь речь идет об аварийной ситуации. ГАВ не являются почасовыми отключениями, где существуют четкие временные рамки.

Причиной любых ограничений остается российская военная агрессия и повреждения энергообъектов вследствие атак РФ.

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подчерк можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключения-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Полтавская область

Также с 11:50 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО). Причина введения мер - последствия российских атак на объекты энергетики.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/