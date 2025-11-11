ua en ru
В Україні почали аварійно вимикати світло: які області у списку

Україна, Вівторок 11 листопада 2025 12:20
В Україні почали аварійно вимикати світло: які області у списку Ілюстративне фото: в Україні почали аварійно вимикати світло (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Через зростання споживання електроенергії та дефіцит в енергетичній мережі низка областей України запровадила аварійні графіки відключення світла.

РБК-Україна розповідає, у яких областях почали застосовувати аварійні відключення енергопостачання 11 листопада.

Сумська область

На території Сумської області за розпорядженням НЕК "Укренерго" запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Наразі обмеження застосовуються для семи черг споживачів.

Нагадаємо, графіки аварійних відключень вводяться у випадках нагальної потреби, коли за короткий час потрібно різко зменшити навантаження на енергосистему. Це - вимушений захід, і спрогнозувати тривалість відключення неможливо, адже йдеться про аварійну ситуацію. ГАВ не є погодинними відключеннями, де існують чіткі часові рамки.

Причиною будь-яких обмежень лишається російська військова агресія та пошкодження енергооб’єктів унаслідок атак РФ.

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Полтавська область

Також з 11:50 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ). Причина запровадження заходів - наслідки російських атак на об`єкти енергетики.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Зазначимо, у більшості регіонів України 11 листопада діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Однак в "Укренерго" згодом повідомили, що через перевантаження системи сьогодні у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень - від 2 до 4 черг. Крім того, введено обмеження споживання для бізнесу та промисловості.

При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго" та обленерго.

