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В Украине построят новые водопроводы из-за подрыва ГЭС. Начнут прямо сейчас

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Украина, Вторник 06 июня 2023 21:17
В Украине построят новые водопроводы из-за подрыва ГЭС. Начнут прямо сейчас Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В связи с подрывом Каховской ГЭС Кабинет министров принял решение о строительстве новых магистральных водопроводов. Это необходимо, чтобы обеспечить жителей Кривого Рога, Никополя и Марганца питьевой водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Следующее важное решение - это обеспечение водой городов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. Сейчас принимаем решение о выделении средств в размере 1,5 млрд гривен для строительства новых магистральных водопроводов", - сказал Шмыгаль.

Это будут водопроводы:

  • Карачуновское водохранилище - Кривой Рог - Южное водохранилище;
  • Марганец - Никополь;
  • Хортица - Томаковка.

По словам премьера, строительство новых водопроводов необходимо, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.

"Работы начнутся прямо сейчас, чтобы не терять драгоценное время. Ответственным за реализацию проектов будет Госагентство по восстановлению", - отметил Шмыгаль.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Проводится эвакуация.

Кроме того, в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.

Чем грозит разрушение Каховской ГЭС, - читайте в материале РБК-Украина.

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