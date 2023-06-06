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В Україні побудують нові водопроводи через підрив ГЕС. Почнуть просто зараз

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Україна, Вівторок 06 червня 2023 21:17
В Україні побудують нові водопроводи через підрив ГЕС. Почнуть просто зараз Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У зв'язку з підривом Каховської ГЕС Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо будівництва нових магістральних водогонів. Це потрібно, щоб забезпечити жителів Кривого Рогу, Нікополя та Марганця питною водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету міністрів.

"Наступне важливе рішення - це забезпечення водою міст у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Зараз ухвалюємо рішення про виділення коштів у розмірі 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів", - сказав Шмигаль.

Це будуть водогони:

  • Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище;
  • Марганець - Нікополь;
  • Хортиця - Томаківка.

За словами прем'єра, будівництво нових водогонів необхідно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою.

"Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проектів буде Держагентство з відновлення", - зазначив Шмигаль.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.

Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Проводиться евакуація.

Окрім того, в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України
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