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Россияне дистанционно подорвали Каховскую ГЭС, - разведка

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Вторник 06 июня 2023 11:28
Россияне дистанционно подорвали Каховскую ГЭС, - разведка Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты перемещали взрывчатые вещества и технику для совершения дистанционного подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Есть факты перемещения взрывчатых веществ, соответствующей техники рашистами для осуществления контролируемого дистанционного взрыва - такие факты и доказательства, безусловно, есть", - сказал он.

Юсов отметил, что точные оценки мощности взрывчатки будут даны позже.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС. В "Укргидроэнерго" сообщили, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что дамбу могла подорвать 205 мотострелковая часть армии РФ.

Из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов. Власти проводят эвакуацию людей.

Правоохранители уже начали расследование по факту экоцида из-за подрыва ГЭС.

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