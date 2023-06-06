Подрыв Каховской ГЭС: возросла минная опасность, российские заграждения может снести течение
Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в зонах подтопления в Херсонской области фиксируют повышенную опасность от взрывоопасных предметов. Российские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную специальную службу транспорта.
Отмечается, что Государственная спецслужба транспорта изучает ситуацию, которая сложилась из-за подрыва плотины Каховской ГЭС.
"Ситуация может быть затруднена тем, что вражеские минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками воды", - говорится в сообщении.
Учитывая это, местное население, которое оказалось в зоне подтопления, предупреждают о повышенной опасности взрывоопасных предметов.
Также подчеркивается, что РФ своими действиями совершила военное преступление, поскольку дамбы - это объекты, защищенные законами военного времени и Женевской конвенцией.
Подрыв Каховской ГЭС
Сегодня около 2:50 россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.
В украинской разведке заявили, что оккупанты дистанционно подорвали Каховскую ГЭС.
Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов.
Больше о важности Каховской ГЭС - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.