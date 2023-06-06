Подрыв Каховской ГЭС: возросла минная опасность, российские заграждения может снести течение

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в зонах подтопления в Херсонской области фиксируют повышенную опасность от взрывоопасных предметов. Российские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную специальную службу транспорта .

Отмечается, что Государственная спецслужба транспорта изучает ситуацию, которая сложилась из-за подрыва плотины Каховской ГЭС.

"Ситуация может быть затруднена тем, что вражеские минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками воды", - говорится в сообщении.

Учитывая это, местное население, которое оказалось в зоне подтопления, предупреждают о повышенной опасности взрывоопасных предметов.

Также подчеркивается, что РФ своими действиями совершила военное преступление, поскольку дамбы - это объекты, защищенные законами военного времени и Женевской конвенцией.

Подрыв Каховской ГЭС

Сегодня около 2:50 россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.

В украинской разведке заявили, что оккупанты дистанционно подорвали Каховскую ГЭС.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов.

Больше о важности Каховской ГЭС - читайте в материале РБК-Украина.

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