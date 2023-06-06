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Подрыв полностью разрушил Каховскую ГЭС, - Укргидроэнерго

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Украина, Вторник 06 июня 2023 09:30
Подрыв полностью разрушил Каховскую ГЭС, - Укргидроэнерго Фото: Каховская ГЭС (maxar)
Автор: Наталия Гурковская

Каховская ГЭС полностью разрушена после подрыва оккупантами во вторник 6 июня. Станция восстановлению не подлежит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидроэнерго.

Эпицентром подрыва стал машинный зал, из-за чего изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена.

"Станция восстановлению не подлежит", – констатировали специалисты.

По их предположениям, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней. В частности, по состоянию на 9.00 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается.

Подрыв Каховской ГЭС

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Проводится эвакуация.

По данным ОК "Юг", оккупанты поняли уже масштабы техногенной катастрофы, которую натворили и уже сами эвакуируются из опасных районов. По словам представительницы пресс-центра Натальи Гуменюк, эта ЧС - это очередная карта техногенного шантажа РФ, которую хотели разыграть оккупанты, чтобы давить на силы обороны и Украины.

Детальнее о влиянии на Крым и работе ЗАЭС, которая крайне зависит от воды Каховской ГЭС - читайте в материале РБК-Украина.

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