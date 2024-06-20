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Воздушные силы уничтожили большинство ракет и все "Шахеды", которыми ночью атаковала Россия

Четверг 20 июня 2024 07:50
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Воздушные силы уничтожили большинство ракет и все "Шахеды", которыми ночью атаковала Россия Иллюстративное фото (facebook.com/831BrTA)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 20 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed". В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушных цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Николая Олещука.

Всего враг применил 9 ракет разных типов и 27 ударных БПЛА:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - воздушное пространство над акваторией Каспийского моря);
  • 3 баллистических ракеты "Искандер-М" (из Воронежской обл РФ)
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства над акваторией Азовского моря);
  • 27 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск РФ).

Атакованы объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара - восток Украины, в частности, Днепропетровская область.

Воздушное нападение противника отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных Сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушных цели:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
  • 27 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

Воздушные силы уничтожили большинство ракет и все &quot;Шахеды&quot;, которыми ночью атаковала Россия

Российская атака дронами и ракетами на Украину

Напомним, в ночь на 20 июня в Киеве и ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков ракет и ударных БпЛА.

В Киеве и области по вражеским дронам работали средства Противовоздушной обороны . По информации КМВА, все вражеские ударные дроны были уничтожены на подступах к столице. Пока в Киеве не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие.

Воздушные Силы сообщали о ракете курсом на Днепр/Запорожье. После этого взрыв произошел в Запорожской области. Также два взрыва слышали в Днепре .

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Воздушные силы уничтожили большинство ракет и все "Шахеды", которыми ночью атаковала Россия
Воздушные силы уничтожили большинство ракет и все "Шахеды", которыми ночью атаковала Россия
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