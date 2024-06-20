Воздушные силы уничтожили большинство ракет и все "Шахеды", которыми ночью атаковала Россия

В ночь на 20 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed". В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушных цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Николая Олещука .

Российская атака дронами и ракетами на Украину

Напомним, в ночь на 20 июня в Киеве и ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков ракет и ударных БпЛА.

В Киеве и области по вражеским дронам работали средства Противовоздушной обороны . По информации КМВА, все вражеские ударные дроны были уничтожены на подступах к столице. Пока в Киеве не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие.

Воздушные Силы сообщали о ракете курсом на Днепр/Запорожье. После этого взрыв произошел в Запорожской области. Также два взрыва слышали в Днепре .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .