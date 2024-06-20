Целью во время атаки были электростанции, пострадали семь энергетиков, - "Укрэнерго"

В ночь на 20 июня, российские террористы прибегли к седьмому с 22 марта массированному удару по энергообъектам Украины. Главной целью для врага были электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Для поражения враг применил комбинированную ракетно-дроновою атаку. Как и упоминалось выше, главной целью были украинские электростанции.

В результате обстрела было повреждено оборудование на энергообъектах в:

Винницкой;

Днепропетровской;

Донецкой областях

В частности есть повреждения в сетях облэнерго в Киевской области.

Сейчас проводится осмотр повреждений, впрочем, где позволяет ситуация с безопасностью - начаты аварийно-восстановительные работы.

"Во время атак на двух энергообъектах пострадали семь энергетиков. Сейчас они находятся в больнице с травмами различной степени тяжести, один в тяжелом состоянии", - добавляет "Укрэнерго".

Массированный обстрел Украины 20 июня

В ночь на 20 июня россияне атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками типа Shahed. В общем террористы применили 9 ракет различных типов и 27 ударных БПЛА. Основным направлением удара был восток Украины и Днепропетровская область.

К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины. В общем было уничтожено:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

27 "Шахедов".

Подробнее о последствиях обстрела энергетической инфраструктуры этой ночью - по ссылке.