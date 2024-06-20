Новая атака на энергетику: что известно о ночном обстреле Украины и какие последствия

Россия в ночь на 20 июня нанесла новый комбинированный удар по Украине. Были атакованы объекты энергетики в нескольких областях.

Что известно о последствиях нового масштабного обстрела - в материале РБК-Украина ниже.

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Напомним, поздно вечером 19 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в России. Борты взлетели с аэродрома "Оленья".

Кроме того, были зафиксированы пуски дронов-камикадзе. Они залетели в воздушное пространство Украины с юга.

В большинстве областей Украины, кроме запада, воздушную тревогу объявили в 1:55. Она длилась два с половиной часа.

Чем атаковала Россия

Как отметили Воздушные силы ВСУ, россияне выпустили по Украине 27 дронов-камикадзе и девять ракет: четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 (из Ту-95МС с Каспийского моря), три баллистических "Искандеры-М" (из Воронежской области) и две управляемые Х-59 (с Азовского моря).

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все 27 "Шахедов" и пять ракет (четыре крылатых и одну управляемую). ПВО работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

Воздушные силы подчеркивают, что под ударом были объекты инфраструктуры, основное направление атаки - восток, а именно Днепропетровская область.

Последствия для энергетики

"Укрэнерго" сообщило, что оккупанты ударили по объектам гражданской энергетической инфраструктуры. Повреждено оборудование объектов энергетики в четырех областях - Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской. Последствия атаки еще уточняются.

Кроме того, россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Было серьезно повреждено оборудование ТЭС. В результате атаки трое энергетиков пострадали, медики оказывают им помощь. Это уже седьмая атака на ТЭС за последние три месяца.

Винницкая область. Были уничтожены четыре "Шахеда". Обломками российского дрона поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадавших в результате атаки нет. Идут работы по ликвидации последствий.

Киевская область. Были повреждены высоковольтные электросети в Броварском районе. Энергетикам удалось подключить около 5250 домов по резервным источникам питания. Ликвидация последствий обстрела продолжается.

Днепропетровская область. ПВО сбила пять "Шахедов" и четыре ракеты. Есть последствия атак в Криворожском и Никопольском районах. Пострадали мужчины в возрасте 30, 41 и 63 лет. Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Никопольском районе повреждены семь частных домов, пять хозяйственных построек, авто, линии электропередач и строительная техника.

Фото: последствия атаки в Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk)

Были ли "прилеты" в Киеве

Киевская городская военная администрация сообщила, что воздушную тревогу в столице объявляли из-за угрозы ударных беспилотников. Киев пытались атаковать с северо-восточного направления.

Силы ПВО уничтожили все вражеские цели на подступах к столице. В Киеве не зафиксировано попаданий.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы Воздушных сил ВСУ, "Укрэнерго", ДТЭК, Киевской городской военной администрации, Telegram-канал главы Винницкой ОВА Сергея Борзова, главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.