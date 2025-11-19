RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Украине объявлена масштабная тревога из-за российского МиГ-31К

Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине утром среды, 19 ноября, была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии предупреждение об опасности распространилось по всей Украине.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - сообщили Воздушные силы.

Стоит также заметить, что по данным мониторинговых каналов, во время ночного обстрела россияне применили не все истребители МиГ-31К, которые были снаряжены аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Украинцев предупреждали не пренебрегать сигналом тревоги.

Стоит напомнить, что этой ночью Украина подверглась одному из самых массированных обстрелов. Россияне применили ударные "Шахеды" и ракеты различных типов. Целью врага были западные области страны.

Подробно о том, что сейчас известно об очередном обстреле россиян - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.

 

Обстрел 19 ноября

Ночью Россия осуществила по Украине комбинированный удар, применив ударные беспилотники, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и другие типы ракетного вооружения.

На фоне массированной атаки Польша подняла в воздух союзную авиацию, реагируя на удары РФ по западным областям Украины. Военные сообщили о взлете истребителей и самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

В то же время российские силы этой ночью интенсивно обстреливали Харьков дронами-камикадзе "Герань-2". В результате атаки пострадали по меньшей мере 36 человек, среди них - двое детей.

Под комбинированный удар также попали Львов и Тернополь.

По последним данным, в Тернополе вражеская ракета попала в многоэтажный дом: погибли девять человек, еще более 20 получили ранения

Читайте РБК-Украина в Google News
МіГ-31КВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВоздушная тревога