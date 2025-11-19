В Україні оголошено масштабну тривогу через російський МіГ-31К

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось по всій Україні.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - повідомили Повітряні сили.

Варто також зауважити, що за даними моніторингових каналів, під час нічного обстрілу росіяни застосували не всі винищувачі МіГ-31К, які були споряджені аеробалістичними ракетами "Кинджал". Українців попереджали не нехтувати сигналом тривоги.

Варто нагадати, що цієї ночі Україна зазнала одного з наймасованіших обстрілів. Росіяни застосували ударні "Шахеди" та ракети різних типів. Ціллю ворога були західні області країни.

Детально про те, що наразі відомо про черговий обстріл росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Варто нагадати, що в Україні діє сувора заборона на зйомку та публікацію роботи сил протиповітряної оборони, а також наслідків ракетних атак. Жителям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, рекомендується зберігати спокій і в разі небезпеки негайно пройти до укриття.

