В Україні оголошено масштабну тривогу через російський МіГ-31К

В Україні вранці середи, 19 листопада, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось по всій Україні.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - повідомили Повітряні сили.
Варто також зауважити, що за даними моніторингових каналів, під час нічного обстрілу росіяни застосували не всі винищувачі МіГ-31К, які були споряджені аеробалістичними ракетами "Кинджал". Українців попереджали не нехтувати сигналом тривоги.
Варто нагадати, що цієї ночі Україна зазнала одного з наймасованіших обстрілів. Росіяни застосували ударні "Шахеди" та ракети різних типів. Ціллю ворога були західні області країни.
Детально про те, що наразі відомо про черговий обстріл росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Варто нагадати, що в Україні діє сувора заборона на зйомку та публікацію роботи сил протиповітряної оборони, а також наслідків ракетних атак. Жителям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, рекомендується зберігати спокій і в разі небезпеки негайно пройти до укриття.
Уночі Росія здійснила по Україні комбінований удар, застосувавши ударні безпілотники, гіперзвукові ракети "Кинджал" та інші типи ракетного озброєння.
На тлі масованої атаки Польща підняла в повітря союзну авіацію, реагуючи на удари РФ по західних областях України. Військові повідомили про зліт винищувачів і літака дальнього радіолокаційного виявлення.
Водночас російські сили цієї ночі інтенсивно обстрілювали Харків дронами-камікадзе "Герань-2". Унаслідок атаки постраждали щонайменше 36 людей, серед них - двоє дітей.
Під комбінований удар також потрапили Львів та Тернопіль.
За останніми даними, у Тернополі ворожа ракета влучила в багатоповерховий будинок: загинули дев’ятеро людей, ще понад 20 отримали поранення