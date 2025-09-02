ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"В Украине настало время для прекращения огня": Гутерриш на саммите ШОС

Китай, Вторник 02 сентября 2025 09:47
UA EN RU
"В Украине настало время для прекращения огня": Гутерриш на саммите ШОС Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал к миру в Украине, подчеркнув, что "время для прекращения огня настало" и это должно произойти по Уставу ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Гутерриш, выступая перед лидерами государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества, подчеркнул насущную необходимость завершения войны в Украине.

"В Украине давно пришло время для прекращения огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН", - сказал Гутерриш.

Вопрос Газы и другие горячие точки

Генсек ООН вновь обратил внимание на ситуацию в секторе Газа. Он подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий, освобождения заложников и обеспечения гуманитарного доступа для местного населения.

Также Гутерриш напомнил о других кризисных регионах - от Судана и Мьянмы до Сахеля и Афганистана. По его словам, международное сообщество обязано защищать гражданских, стимулировать диалог и делать все возможное для сохранения мира.

Роль ШОС и глобальные вызовы

Выступая на саммите, генсек подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества обладает уникальным потенциалом для поддержания мира, инклюзивного развития и стабильности.

Гутерриш также отметил, что мир нуждается в совместных действиях для преодоления таких вызовов, как изменение климата, цифровая безопасность и неравномерность развития.

По его убеждению, "в многополярном мире ключевую роль должно играть принципиальное лидерство, которое укрепит многостороннее сотрудничество, верховенство права и обеспечит благосостояние людей".

Напомним, саммит лидеров государств Шанхайской организации сотрудничества состоялся в китайском Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В работе форума приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, а также лидеры Китая, Индии, Турции, Армении, Пакистана, России и ряда других стран.

На саммите Путин заявил, что война против Украины якобы не была начата из-за нападения России и будет продолжаться, пока, по его словам, не будут "устранены первопричины".

В свою очередь премьер Индии Нарендра Моди призвал российского диктатора Владимира Путина к "скорейшему завершению войны в Украине".

Отметим, что Совет глав государств ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита в Китае. Однако упоминания о войне России против Украины в ней нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Война в Украине
Новости
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком