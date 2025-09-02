"В Украине настало время для прекращения огня": Гутерриш на саммите ШОС

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал к миру в Украине, подчеркнув, что "время для прекращения огня настало" и это должно произойти по Уставу ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Гутерриш, выступая перед лидерами государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества, подчеркнул насущную необходимость завершения войны в Украине.

"В Украине давно пришло время для прекращения огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН", - сказал Гутерриш.

Вопрос Газы и другие горячие точки

Генсек ООН вновь обратил внимание на ситуацию в секторе Газа. Он подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий, освобождения заложников и обеспечения гуманитарного доступа для местного населения.

Также Гутерриш напомнил о других кризисных регионах - от Судана и Мьянмы до Сахеля и Афганистана. По его словам, международное сообщество обязано защищать гражданских, стимулировать диалог и делать все возможное для сохранения мира.

Роль ШОС и глобальные вызовы

Выступая на саммите, генсек подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества обладает уникальным потенциалом для поддержания мира, инклюзивного развития и стабильности.

Гутерриш также отметил, что мир нуждается в совместных действиях для преодоления таких вызовов, как изменение климата, цифровая безопасность и неравномерность развития.

По его убеждению, "в многополярном мире ключевую роль должно играть принципиальное лидерство, которое укрепит многостороннее сотрудничество, верховенство права и обеспечит благосостояние людей".