"В Украине настало время для прекращения огня": Гутерриш на саммите ШОС
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал к миру в Украине, подчеркнув, что "время для прекращения огня настало" и это должно произойти по Уставу ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.
Гутерриш, выступая перед лидерами государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества, подчеркнул насущную необходимость завершения войны в Украине.
"В Украине давно пришло время для прекращения огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН", - сказал Гутерриш.
Вопрос Газы и другие горячие точки
Генсек ООН вновь обратил внимание на ситуацию в секторе Газа. Он подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий, освобождения заложников и обеспечения гуманитарного доступа для местного населения.
Также Гутерриш напомнил о других кризисных регионах - от Судана и Мьянмы до Сахеля и Афганистана. По его словам, международное сообщество обязано защищать гражданских, стимулировать диалог и делать все возможное для сохранения мира.
Роль ШОС и глобальные вызовы
Выступая на саммите, генсек подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества обладает уникальным потенциалом для поддержания мира, инклюзивного развития и стабильности.
Гутерриш также отметил, что мир нуждается в совместных действиях для преодоления таких вызовов, как изменение климата, цифровая безопасность и неравномерность развития.
По его убеждению, "в многополярном мире ключевую роль должно играть принципиальное лидерство, которое укрепит многостороннее сотрудничество, верховенство права и обеспечит благосостояние людей".
Напомним, саммит лидеров государств Шанхайской организации сотрудничества состоялся в китайском Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В работе форума приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, а также лидеры Китая, Индии, Турции, Армении, Пакистана, России и ряда других стран.
На саммите Путин заявил, что война против Украины якобы не была начата из-за нападения России и будет продолжаться, пока, по его словам, не будут "устранены первопричины".
В свою очередь премьер Индии Нарендра Моди призвал российского диктатора Владимира Путина к "скорейшему завершению войны в Украине".
Отметим, что Совет глав государств ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита в Китае. Однако упоминания о войне России против Украины в ней нет.