Страны ШОС приняли итоговую декларацию: есть ли там упоминание об Украине
Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрил Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита в Китае. Однако упоминания о войне России против Украины в ней нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговую декларацию ШОС.
Согласно тексту документа, страны ШОС подтвердили готовность к совместной работе в сфере безопасности, включая риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, и выразили намерение расширять военное сотрудничество.
Участники осудили удары США и Израиля по Ирану, отметили недопустимость ущерба ядерным объектам, отвергли инициативу "евротройки" по восстановлению санкций Совбеза ООН против Тегерана.
В декларации также зафиксированы позиции против терроризма и "двойных стандартов в его оценке", в поддержку усилий по стабилизации Афганистана, а также за нераспространение ядерного оружия и сохранение космоса свободным от вооружений.
Среди других положений - признание права государств на регулирование интернета в своих пределах, развитие сотрудничества в борьбе с наркотрафиком, а также решение объединить статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу".
В то же время война в Украине в декларации не упоминается. По словам российского диктатора Владимира Путина, позиция РФ "заключается в том, что безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой".
"Мы высоко ценим усилия Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные способствовать урегулированию украинского кризиса. Отмечу, что понимание, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру в Украине", - заявил он.
Саммит ШОС
Напомним, с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем принимали участие более 20 мировых лидеров.
Как сообщалось ранее лидер Китая Си Цзиньпин презентовал на саммите ШОС собственный сценарий мирового устройства после войны.
На саммит также прибыл российский диктатор Владимир Путин. В Тяньцзине его лично встретил китайский лидер Си Цзиньпин. Глава кремля пробудет в Китае 4 дня.
К тому же 3 сентября Китай проведет грандиозный военный парад, демонстрируя свою военную мощь. Парад проведут в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. В рамках мероприятия страна обещает показать новейшие образцы вооружения.