ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Моди в Китае призвал Путина прекратить войну в Украине

Понедельник 01 сентября 2025 12:24
UA EN RU
Моди в Китае призвал Путина прекратить войну в Украине Фото: премьер Индии Нарендра Моди и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Премьер Индии Нарендра Моди призвал российского диктатора Владимира Путина к "скорейшему завершению войны в Украине" на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на заявление Моди, которое появилось в соцсети Х.

Моди во время встречи с главой Кремля Путиным на китайском саммите сказал, что его страна "поддерживает все недавние усилия по установлению мира".

"Мы постоянно обсуждаем с Украиной конфликт, который продолжается в Украине. Мы поддерживаем все недавние усилия по установлению мира. Надеемся, что все стороны будут двигаться вперед конструктивно. Мы призываем к скорейшему прекращению конфликта", - заявил Моди.

В то же время индийский лидер добавил, что сотрудничество Москвы и Дели "важно не только для двух государств", но и для "глобального мира, стабильности и процветания".

Заметим, что накануне визита в Китай Моди провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого украинский лидер заявил, что "Индия готова приложить необходимые усилия и подать соответствующий сигнал России и другим лидерам в ходе встреч на полях саммита".

Саммит ШОС

Напомним, с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На саммите Путин заявил, что война против Украины якобы не была начата из-за нападения России и будет продолжаться, пока, по его словам, не будут "устранены первопричины".

Также стало известно, что на полях саммита в Китае президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Кремля обсудили Украину и возможный визит диктатора в Турцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Индия Война в Украине
Новости
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим