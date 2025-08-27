ua en ru
Путин и Моди поедут в Китай: в Reuters объяснили, что планирует Си Цзиньпин

Среда 27 августа 2025 09:41
Путин и Моди поедут в Китай: в Reuters объяснили, что планирует Си Цзиньпин Фото: премьер Индии Нарендра Моди и диктатор РФ Путин (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Китая Си Цзиньпин на следующей неделе проведет в городе Тяньцзинь саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на который приглашены более 20 мировых лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мероприятие состоится 31 августа по 1 сентября и станет крупнейшим с момента создания организации в 2001 году.

По информации МИД КНР, форум должен стать демонстрацией единства стран Глобального Юга на фоне роста противостояния с Вашингтоном.

Участие в саммите подтвердил диктатор России Владимир Путин. Также ожидается приезд премьер-министра Индии Нарендры Моди - это будет его первый визит в Китай за более чем семь лет.

На прошлой неделе российское посольство в Нью-Дели сообщило, что Москва надеется на проведение в ближайшее время трехсторонних переговоров с Китаем и Индией.

ШОС: от безопасности к экономике

Изначально ШОС объединяла шесть стран Евразии и фокусировалась на вопросах безопасности и борьбы с терроризмом.

Сейчас в блоке - 10 постоянных членов и 16 стран-наблюдателей и партнеров. Сфера деятельности организации постепенно расширилась до экономического и военного сотрудничества.

Аналитики отмечают, что реальная эффективность ШОС остается ограниченной, а главной ценностью для Пекина является "оптика солидарности" Глобального Юга в противостоянии США.

"Какое именно видение представляет ШОС и как оно практически реализуется, довольно нечетко. Это платформа, которая имеет растущую силу объединения, что помогает в нарративной проекции", - отмечает Манодж Кевалрамани из индийского Института Такшашила.

Напряженность между участниками

В то же время внутри блока сохраняются конфликты. Индия и Пакистан продолжают оставаться в состоянии противостояния: в июне министры обороны ШОС не смогли принять совместное заявление из-за споров вокруг теракта в Кашмире.

Нью-Дели также отказался поддержать осуждение Израиля за удары по Ирану.

Встреча Путина и Си Цзиньпина и Си Цзиньпина

В июле The Times сообщала, что лидер Китая Си Цзиньпин планировал пригласить на парад по случаю окончания Второй мировой войны в сентябре президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Однако в Кремле быстро опровергли эти сообщения - пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не знает о подготовке трехсторонней встречи.

Ранее, в мае, Си Цзиньпин и Путин встретились в Москве во время празднования так называемого "Дня победы", и визит китайского лидера длился несколько дней.

