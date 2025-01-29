День подвига под Крутами. Как 107 лет назад курсанты остановили наступление большевиков на Киев

29 января в Украине чтят память Героев Крут, которые в 1918 году остановили стремительное наступление большевиков на столицу. Задержка врага позволила украинской делегации заключить Брестский мирный договор, каким западные страны признали УНР независимым государством на мировой арене.

Как курсанты остановили наступление большевистских войск

22 января 1918 года в Киеве провозгласили независимость Украинской Народной Республики. После чего военное руководство начало готовиться к наступлению большевиков. Ожидалось, что они пойдут с полтавского направления, поэтому туда отправили лучше всего подготовленные подразделения.

А в Круты, что в 18 км от Нежина, перебросили курсантов Первой украинской военной школы. Данные об их численности различаются - от 250 до 400 человек.

Всего с украинской стороны под руководством 27-летнего Аверкия Гончаренко выступили 500-600 бойцов. Кроме курсантов, в бой вступили добровольцы Студенческого Куреня, козаки Куреня Смерти из местного Вольного козачества, а также охрана железной дороги.

На вооружении у них было 16 пулеметов и "самодельный бронепоезд" - пушка, установленная на железнодорожной платформе, которая могла передвигаться по пути. Также был вагон с запасом патронов и гранат, лазарет.

Большевистские войска возглавлял Михаил Муравьев (руководил из-под Бахмача), Рейнгольд Берзин и Павел Егоров. Тогда в бой вступили 3 000 - 4 000 российских военных, которые были значительно лучше вооружены.

Бой начался около 9 утра 17 (30) января и продолжался примерно 10 часов. Под вечер сотник Гончаренко получил телеграмму из Нежина, что курень, который там был расположен, поддержал советскую власть. Учитывая новые угрозы, командир приказал отходить к поезду, который стоял на другой стороне станции Круты.

Однако одна чота вернулась на станцию, когда ту уже захватили большевики. 27 курсантов попали в плен. Над ними россияне сначала издевались, а потом расстреляли. По свидетельствам очевидцев, 19-летний юноша Григорий Пипский перед казнью начал петь "Ще не вмерла Украина", остальные пленные тоже поддержали его пением.

По оценке историков, на исход боя повлияло то, что отряд на станции Бобрик под управлением Симона Петлюры покинул позиции в Крутах и вернулся в Киев, чтобы подавить большевистское вооруженное восстание на заводе "Арсенал".

Подвиг "крутянцев" позволил замедлить наступление большевиков на 4 дня (по другим данным на 5). Благодаря этой задержке украинская делегация смогла заключить Брестский мир с западными странами (выход из Первой мировой), по условиям соглашения Украинскую народную Республику признали независимым, равноправным государством.



Григорий Пипский (скриншот)



Участник боя под Крутами Николай Корпан (фото: kruty.org.ua)

Данные по украинским потерям разнятся. Историки называют от 70 до 100 погибших, из них - 27 расстрелянных студентов, а ще около 250 раненых. Подчеркнем, что в бою участвовали не только курсанты, но их гибель больше всего поразила украинцев.

"Крутянцев" смогли похоронить на Аскольдовой могиле в марте 1918 года, только после того, как Черниговщину вернули под контроль УНР.

"Они стали грудью за свою родину и имели счастье лечь головами в этой святой борьбе. Большое счастье сгинуть так, в борьбе, а не дезертирами, не нейтральными, не замешанными в толпе страхолюдинами, которые бесплатными пассажирами пытаются проскользнуть в новое царство украинской свободы. Большое счастье окупить своей кровью обеспечение этой свободы", - заявил в прощальной речи Михаил Грушевский на похоронах "крутянцев".

В 30-х годах советская власть разрушила захоронение Героев Крут и превратила Аскольдову могилу в парк. Во времена независимости братскую могилу не удалось обнаружить, сейчас там установлен символический памятный крест в честь погибших курсантов.

Прощание с Героями Крут в Киеве (фото: Википедия)

Что рассказывали о бое сами "крутянцы"

После этих трагических событий бойцы, которым удалось тогда выжить, поделились воспоминаниями о бое под Крутами.

"Раз за разом характеристические стрелы из поезда и батарея бьет с левой стороны, там собственно развилась наша лава. Выскакивает поезд с двумя вагонами и платформой, на которой стоит 75-мм пушка. Вот такой наш бронепоезд! Одна пушка, один пулемет и 5 человек залога. С противоположной стороны артиллерия бьет каждый раз силой 8-10 пушек, взрывы более густые, но не цельные", - вспоминал участник боя Никифор Авраменко.

Курень бойца отступил после боя и он выехал под прикрытием "бронепоезда". Потери их личного состава составили около 30 погибших и еще до 60 раненых. По словам Никифора, потери врага были в разы больше, как это обычно бывает у тех, кто наступает.

"С сожалением и угнетением возвращались мы с первого более серьезного боя - побежденные. Будь нас 1500-2000 обстрелянных с батареей артиллерии, последствия боя были бы другими, не мы отходили бы побежденными. Офирная ценная студенческая молодежь честно и героически ставила чело в двадцать раз большему войску с двумя батареями", - вспоминал Авраменко.



Никифор Авраменко (скриншот книги "Воспоминания Запорожца")

Боец Левко Лукасевич потом вспоминал, что под конец боя в курсантов оставалось всего по несколько пуль.

"Это было очень тяжелое отступление. Мы, воины, поняли, что частично окружены. Патронов становилось все меньше и меньше. Многим стрелкам ружья от перегрева затянулись и перестали стрелять. Они, как и менее опытные стрелки, отдавали патроны лучшим стрелкам, а сами надевали на ружье штык, как единственное последнее оружие, и уныло отступали под пулями наступающего со всех сторон врага. Наши пулеметы почти не работали из-за нехватки амуниции", - вспоминал Левко.

В воспоминаниях Лукасевич поделился, что пулеметчик, который имел инвалидность, нес еще с одним стрелком пулемет на плечах, чтобы не оставить его врагу.

"Несколько километров отступления казались вечностью. Когда мы были у поезда, который ждал нас где-то далеко в поле, мало у кого осталось по три-пять пуль", - вспоминал боец.

Как чествуют Героев Крут

На Галичине культ Героев Крут распространился в середине 20-х годов, благодаря "Пласту". После присоединения западных регионов к Союзу о чествовании подвига "крутянцев" не могло и быть речи.

Лишь накануне восстановления независимости Украины в обществе снова заговорили о бое и его значении. 29 января 1991 года по инициативе Народного руха Украины и непосредственного участия Вячеслава Чорновила, Студенческого союза, Общества украинского языка, других патриотических организаций в Крутах установили березовый крест. А в 2006 году на станции открыли Мемориальный комплекс "Памяти героев Крут".

Ежегодно 29 января к памятнику на Аскольдовой могиле в Киеве, а также на станции в Крутах возлагают цветы официальные лица страны и неравнодушные украинцы. Подобные мероприятия проводят по всей Украине.

"У ребят был приказ остановить большевиков и отойти. Они его выполнили. Они герои не из-за смерти, а из-за той миссии, которую они выполнили. Гордимся ребятами, 15-летние, 16-летние пацаны остановили Муравьевских мордоворотов. У курсантов не было ни одной истории от их деда о Независимой Украине в то время, но они за нее стали в первые же дни провозглашения Независимости", - говорит историк Александр Алферов.



Козацкий крест на Аскольдовой могиле (фото: Вечерний Киев/Борис Корпусенко)