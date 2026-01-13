Поступление-2026 по новым правилам: что готовит МОН для будущих студентов
Министерство образования и науки вынесло на обсуждение новые правила поступления в вузы в 2026 году. В документе прописано, как будет проходить вступительная кампания, какие требования будут выдвигать к абитуриентам и какие изменения ждут будущих студентов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Как будет проходить отбор
Поступление на бакалавриат и в медицинскую магистратуру в 2026 году будет происходить на основе результатов Национального мультипредметного теста или собеседования - для абитуриентов, имеющих льготы.
Структура НМТ остается неизменной третий год подряд. Абитуриенты будут сдавать тесты по четырем предметам.
Обязательные:
- украинский язык
- математика
- история Украины
Один предмет на выбор:
- украинская литература
- география
- биология
- физика
- химия
- английский, немецкий, французский или испанский язык
Пороговые баллы вырастут
В 2026 году повышается минимальный балл, необходимый для допуска к поступлению:
- украинский язык - с 7 до 8 тестовых баллов
- история Украины - с 8 до 9 баллов
Именно эти результаты будут соответствовать 100 рейтинговым баллам - минимуму, с которым абитуриент имеет право участвовать в конкурсе.
Какие сертификаты действуют
Поступающие смогут использовать:
- результаты НМТ 2026 года
- или сертификаты НМТ 2023-2025 годов
- или результаты национальных выпускных экзаменов после школы в странах ЕС
Творческие конкурсы усилят
Для художественных и спортивных специальностей, кроме НМТ, обязательным остается творческий конкурс в учебном заведении. Его роль в 2026 году усиливается: для художественных специальностей будет применяться весовой коэффициент 0,7
Кроме того, все абитуриенты, которые будут сдавать творческие или другие вступительные испытания, будут соглашаться на видеофиксацию экзаменов. Записи будут храниться и могут быть обнародованы в течение года.
Как будут считать балл
В 2026 году все поступающие будут участвовать в конкурсе по единой формуле расчета конкурсного балла. Она будет включать:
- весовые коэффициенты предметов НМТ
- вес творческого конкурса
- региональный коэффициент
- отраслевой коэффициент
- +15 баллов за успешное прохождение "нулевого курса" в вузе, в который подается заявление
Минимум для бюджета
К участию в конкурсе на бюджетные места будут допускать абитуриентов с конкурсным баллом не менее 130.
Для ряда популярных специальностей планка значительно выше - не менее 150 баллов. Речь идет о:
- C1 "Экономика и международные экономические отношения"
- C3 "Международные отношения"
- D4 "Публичное управление и администрирование"
- D8 "Право"
- D9 "Международное право"
- I1 "Стоматология"
- I2 "Медицина"
- I3 "Педиатрия"
- I4 "Медицинская психология"
- I8 "Фармация"
В 2026 году возрастет роль творческого конкурса при поступлении (фото: Getty Images)
Льготы: новые правила
В 2026 году государство сохраняет все действующие квоты и льготные категории абитуриентов, в частности для жителей временно оккупированных территорий.
В то же время МОН вводит важное уточнение: часть льготников сможет самостоятельно выбирать основание поступления - сдавать НМТ или проходить собеседование в вузе.
Однако есть существенный нюанс. Если такой абитуриент будет сдавать НМТ и не преодолеет пороговый балл хотя бы по одному предмету, он теряет право на бюджет. В этом случае он сможет пройти собеседование, но будет иметь возможность поступить только на контракт.
К этой категории относятся:
- пострадавшие участники Революции Достоинства
- лица с инвалидностью вследствие войны
- участники боевых действий
- поступающие, которые планируют учиться на контракте по другой специальности на основе бакалавра или магистра
Без мотивационных писем
Одной из ключевых новаций вступительной кампании 2026 года является отмена мотивационных писем и уменьшение количества заявлений.
Как и раньше, с 1 июля до 15 октября абитуриент должен создать электронный кабинет, через который будет подавать заявления, отслеживать ход кампании и подтверждать рекомендации.
Сколько заявлений можно
В 2026 году абитуриент сможет подать до 12 заявлений, из которых не более 5 - на бюджет.
Всем заявлениям - и на бюджет, и на контракт - необходимо присвоить приоритеты от 1 до 12, где 1 - самый высокий уровень желания поступить именно в это заведение.
В то же время МОН советует тем, кто планирует участвовать в дополнительных волнах контрактного набора, оставить несколько заявлений неиспользованными в основной период, ведь 12 - это общее предельное количество заявлений до 15 октября.
Ключевые даты зачисления
Рекомендации к зачислению абитуриенты, подавшие заявления в основной период, получат по алгоритму адресного размещения.
Списки рекомендованных на бюджет и контракт появятся в электронных кабинетах не позднее 6 августа.
До 18:00 9 августа абитуриенты должны:
- подтвердить выбор места обучения
- выполнить требования к зачислению
- заключить договор об обучении
Зачисление состоится не позднее 11 августа.
После включения в приказ о зачислении все другие заявления автоматически деактивируются. При необходимости их можно будет повторно активировать через электронный кабинет или в приемной комиссии.
Гранты для контрактников
Абитуриенты, которые сдадут НМТ на 140-150+ баллов и поступят на контракт, смогут претендовать на государственный грант на получение высшего образования.
Эта поддержка может частично или полностью покрыть стоимость обучения.
Размер гранта будет зависеть от:
- результатов НМТ
- выбранной специальности
- региона расположения вуза
Читайте также о том, что МОН хочет упростить поступление в вузы для украинских выпускников, получивших образование за рубежом. В 2026 году предлагают признавать результаты национальных выпускных экзаменов европейских стран вместо НМТ.
Ранее мы писали о том, что МОН планирует ввести единый проходной порог для поступления в аспирантуру уже в 2026 году. Соответствующая норма содержится в проекте Порядка приема в учреждения высшего образования, который вынесли на обсуждение.