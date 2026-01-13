ua en ru
Поступление-2026 по новым правилам: что готовит МОН для будущих студентов

Вторник 13 января 2026 08:00
UA EN RU
Поступление-2026 по новым правилам: что готовит МОН для будущих студентов Какие условия поступления в вузы в 2026 году (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Министерство образования и науки вынесло на обсуждение новые правила поступления в вузы в 2026 году. В документе прописано, как будет проходить вступительная кампания, какие требования будут выдвигать к абитуриентам и какие изменения ждут будущих студентов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Как будет проходить отбор

Поступление на бакалавриат и в медицинскую магистратуру в 2026 году будет происходить на основе результатов Национального мультипредметного теста или собеседования - для абитуриентов, имеющих льготы.

Структура НМТ остается неизменной третий год подряд. Абитуриенты будут сдавать тесты по четырем предметам.

Обязательные:

  • украинский язык
  • математика
  • история Украины

Один предмет на выбор:

  • украинская литература
  • география
  • биология
  • физика
  • химия
  • английский, немецкий, французский или испанский язык

Пороговые баллы вырастут

В 2026 году повышается минимальный балл, необходимый для допуска к поступлению:

  • украинский язык - с 7 до 8 тестовых баллов
  • история Украины - с 8 до 9 баллов

Именно эти результаты будут соответствовать 100 рейтинговым баллам - минимуму, с которым абитуриент имеет право участвовать в конкурсе.

Какие сертификаты действуют

Поступающие смогут использовать:

  • результаты НМТ 2026 года
  • или сертификаты НМТ 2023-2025 годов
  • или результаты национальных выпускных экзаменов после школы в странах ЕС

Творческие конкурсы усилят

Для художественных и спортивных специальностей, кроме НМТ, обязательным остается творческий конкурс в учебном заведении. Его роль в 2026 году усиливается: для художественных специальностей будет применяться весовой коэффициент 0,7

Кроме того, все абитуриенты, которые будут сдавать творческие или другие вступительные испытания, будут соглашаться на видеофиксацию экзаменов. Записи будут храниться и могут быть обнародованы в течение года.

Как будут считать балл

В 2026 году все поступающие будут участвовать в конкурсе по единой формуле расчета конкурсного балла. Она будет включать:

  • весовые коэффициенты предметов НМТ
  • вес творческого конкурса
  • региональный коэффициент
  • отраслевой коэффициент
  • +15 баллов за успешное прохождение "нулевого курса" в вузе, в который подается заявление

Минимум для бюджета

К участию в конкурсе на бюджетные места будут допускать абитуриентов с конкурсным баллом не менее 130.

Для ряда популярных специальностей планка значительно выше - не менее 150 баллов. Речь идет о:

  • C1 "Экономика и международные экономические отношения"
  • C3 "Международные отношения"
  • D4 "Публичное управление и администрирование"
  • D8 "Право"
  • D9 "Международное право"
  • I1 "Стоматология"
  • I2 "Медицина"
  • I3 "Педиатрия"
  • I4 "Медицинская психология"
  • I8 "Фармация"

Поступление-2026 по новым правилам: что готовит МОН для будущих студентовВ 2026 году возрастет роль творческого конкурса при поступлении (фото: Getty Images)

Льготы: новые правила

В 2026 году государство сохраняет все действующие квоты и льготные категории абитуриентов, в частности для жителей временно оккупированных территорий.

В то же время МОН вводит важное уточнение: часть льготников сможет самостоятельно выбирать основание поступления - сдавать НМТ или проходить собеседование в вузе.

Однако есть существенный нюанс. Если такой абитуриент будет сдавать НМТ и не преодолеет пороговый балл хотя бы по одному предмету, он теряет право на бюджет. В этом случае он сможет пройти собеседование, но будет иметь возможность поступить только на контракт.

К этой категории относятся:

  • пострадавшие участники Революции Достоинства
  • лица с инвалидностью вследствие войны
  • участники боевых действий
  • поступающие, которые планируют учиться на контракте по другой специальности на основе бакалавра или магистра

Без мотивационных писем

Одной из ключевых новаций вступительной кампании 2026 года является отмена мотивационных писем и уменьшение количества заявлений.

Как и раньше, с 1 июля до 15 октября абитуриент должен создать электронный кабинет, через который будет подавать заявления, отслеживать ход кампании и подтверждать рекомендации.

Сколько заявлений можно

В 2026 году абитуриент сможет подать до 12 заявлений, из которых не более 5 - на бюджет.

Всем заявлениям - и на бюджет, и на контракт - необходимо присвоить приоритеты от 1 до 12, где 1 - самый высокий уровень желания поступить именно в это заведение.

В то же время МОН советует тем, кто планирует участвовать в дополнительных волнах контрактного набора, оставить несколько заявлений неиспользованными в основной период, ведь 12 - это общее предельное количество заявлений до 15 октября.

Ключевые даты зачисления

Рекомендации к зачислению абитуриенты, подавшие заявления в основной период, получат по алгоритму адресного размещения.

Списки рекомендованных на бюджет и контракт появятся в электронных кабинетах не позднее 6 августа.

До 18:00 9 августа абитуриенты должны:

  • подтвердить выбор места обучения
  • выполнить требования к зачислению
  • заключить договор об обучении

Зачисление состоится не позднее 11 августа.

После включения в приказ о зачислении все другие заявления автоматически деактивируются. При необходимости их можно будет повторно активировать через электронный кабинет или в приемной комиссии.

Гранты для контрактников

Абитуриенты, которые сдадут НМТ на 140-150+ баллов и поступят на контракт, смогут претендовать на государственный грант на получение высшего образования.

Эта поддержка может частично или полностью покрыть стоимость обучения.

Размер гранта будет зависеть от:

  • результатов НМТ
  • выбранной специальности
  • региона расположения вуза

Читайте также о том, что МОН хочет упростить поступление в вузы для украинских выпускников, получивших образование за рубежом. В 2026 году предлагают признавать результаты национальных выпускных экзаменов европейских стран вместо НМТ.

Ранее мы писали о том, что МОН планирует ввести единый проходной порог для поступления в аспирантуру уже в 2026 году. Соответствующая норма содержится в проекте Порядка приема в учреждения высшего образования, который вынесли на обсуждение.

